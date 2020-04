In tijden van corona... Wie zorgt er voor jouw ouder(s)?

In deze risicogroep zijn tienduizenden ouderen die thuis wonen maar wel compleet afhankelijk zijn van thuis- en/of mantelzorg. Maar er zijn ook ouderen die deze hulp (nog) niet nodig hadden maar door het enorme risico dat ze lopen als ze wel besmet raken, niet meer naar buiten kunnen en willen.

VROUW-lezeres Annemarieke (55) maakt zich zorgen om haar bejaarde moeder (80). „Ze is nog fit, woont zelfstandig maar mijn moeder wil liever ook niet meer naar buiten. Daarom brengen mijn zus en ik nu nog haar boodschappen. Maar hoe moet dat als zij corona krijgt? Ik behoor ook tot een risicogroep en kan dan niet meer naar haar toe. Ik maak me echt zorgen!”

Zusters

Ouderen zelf maken zich ook zorgen. Dine Jongens (82) woont nog zelfstandig, de thuishulp komt iedere namiddag langs. „Ik ben slecht ter been en word iedere dag geholpen. Al is die 1,5 meter afstand houden heel erg moeilijk in mijn situatie. Bovendien, de zusters zien zo’n twintig mensen per week en ik ben bang dat ik door een van hen besmet word. Ik zie het eigenlijk erg somber in allemaal.”

„Inmiddels bellen huisartsen hun kwetsbare en/of oudere patiënten al met de vraag of ze überhaupt wel in het ziekenhuis opgenomen wensen te worden, mochten ze besmet raken. Moet ik dan het bed van iemand die zijn/haar hele leven nog voor zich heeft in beslag nemen? Dat wil ik niet. Maar ik wil ook nog niet dood. Dus moet ik de thuiszorg nu afbellen? Ik weet het echt even niet meer.”

Praat mee

Praat mee! Wie zorgt er voor jouw ouder(s) - of de ouderen in jouw omgeving - en hoe ga je om met de vraag wat te doen als jij zelf ziek wordt? Praat mee op onze Facebook-pagina.