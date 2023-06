’Kop dicht en doen wat ik zeg, snauwt de dame van de servicekassa naar me’

Mijn vriendin heeft een poosje gesukkeld na een operatie, maar mag nu weer aan het werk. Dus ik haal bij de plaatselijke supermarkt een bloemetje om dat te vieren. Het is een beetje een rommeltje bij de kassa’s, maar ik loop naar de servicebalie en reken m’n bloemetje af. Denk ik. Achter de servicekassa staat een mevrouw met kortgeknipt grijs haar, ze is misschien een jaar of vijftig.

’Ik loop de winkel uit en kan wel grienen om zoveel agressie en onaardigheid.’ Ⓒ Carilijne Pieterse