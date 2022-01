Slechte slaper? Huisarts Tamara geeft tips!

Regelmaat

„Regelmaat, regelmaat, regelmaat. Elke dag rond dezelfde tijd naar bed en elke ochtend rond dezelfde tijd eruit. In het weekend niet meer dan een uur later naar bed en een uur langer slapen.”

Rust

„Bouw de dag rustig af. Een tot twee uur voor het slapengaan kun je nog even douchen, een boek lezen, muziek luisteren of mediteren, maar vermijd intensief sporten, lastige telefoontjes of mails, negatieve nieuwsberichten, een spannende serie en sociale media.”

Vermijd een volle maag

„Eet vlak voor het slapengaan niets meer. Een volle maag slaapt graag zeggen ze, maar een maag die te hard moet werken, houdt je juist wakker. Als je echt trek hebt, neem dan wat yoghurt of een handje noten. En kijk eens naar wat je overdag hebt gegeten. Was dat wel genoeg? Of heb je gewoon lekkere trek?”

Stop met alcohol

„Stop met alcohol of drink in ieder geval minder. Alcohol zorgt voor minder diepe slaap. Je slaapt misschien sneller in, maar slaapt minder goed door. Het kan er daardoor voor zorgen dat je minder fit en verkwikt wakker wordt.”

Vermijd cafeïne vanaf de middag

„Neem na twee uur ’s middags geen koffie, cola of cafeïne houdende theesoorten meer. Bij sommige mensen is het stimulerende stofje cafeïne pas na acht uur helemaal uitgewerkt.”

Beweeg

„Beweeg zoveel mogelijk, het liefst in de buitenlucht en bouw iedere dag korte en langere pauzes in; een goede nachtrust begint overdag. Kies bijvoorbeeld een korte pauze van 3 tot 5 minuten na ieder uur activiteit. Maak in die minuten een korte wandeling, klets even met een collega of doe tien kniebuigingen.”

Goed matras

„Investeer in een goed matras, een fijn kussen en donkere gordijnen. Houd je slaapkamer daarnaast, indien mogelijk, koel. Tussen 15 en 20 graden slaapt het best. Ook oordopjes of een slaapmasker kunnen bijdragen aan een betere nachtrust.”

Geen beeldschermen

„Stop minimaal een uur voordat je gaat slapen met het kijken op beeldschermen. Het blauwe licht breekt je slaaphormoon melatonine af en je hersens moeten alle prikkels verwerken waardoor ze niet in ’stand by-modus’ komen. Ban de beeldschermen ook uit je slaapkamer. De slaapkamer is bedoeld voor slapen, wat lezen, rust en seks.”

Slaapoefeningen

„Zorg dat je een oefening paraat hebt voor het moment dat je wakker komt te liggen. Dat kan een bodyscan zijn, een visualisatie, een ademoefening of een ander soort ontspanningsoefening. Gebruik dit als een noodplan, zodat je niet in de stress schiet.”

Staren

„Als je langer dan 20 minuten wakker ligt, kun je soms beter even iets anders doen. Lees iets niet-opwindends of staar in het donker uit het raam. Probeer het weer opnieuw zodra je wat slaperig wordt.”

