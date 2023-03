Premium Het beste van De Telegraaf

Column ’Linda de Mol ondervond dat je als vrouw de schuld krijgt als je man vreemdgaat’

Door Catherine Keyl

’Er is voor mannen nog veel werk aan de winkel.’ Ⓒ Carilijne Pieterse

Altijd een momentje om even bij stil te staan: 8 maart, Internationale Vrouwendag. Er is nogal wat gebeurd de laatste jaren. De beste illustratie was afgelopen maandagavond, toen ik in het Concertgebouw luisterde naar een optreden van Barbara Pravi (Voilà, voilà, voilà).