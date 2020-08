Patricia is gek op zomerseks: Dat plakkerige windt mij juist op

Mooie lijven

„Mijn beste vriendin vertelde dat ze in de zomer amper seks heeft met haar vriend. ’Veel te warm, ik lig er na het eten helemaal af’, zei ze. Ik heb dat dus totaal niet. De zomer doet echt iets met me. Ik ga als het even kan naar het strand en kan dan genieten van al die mooie lijven om me heen. Daarin ben ik natuurlijk wel selectief. Niet iedereen is gezegend met een lekker lichaam.

Depressief

Ik ben op m’n best in de zomer. Ik heb al vrij snel een mooi bruin kleurtje en heb totaal geen last van de warmte. Zelfs een hittegolf deert me niet. Waar iedereen om mij heen loopt te zuchten en te steunen, trek ik rustig mijn hardloopschoenen aan voor een rondje park. Ik ben in de winter een totaal ander mens. Een beetje depressief zelfs wel. Ik vind het afschuwelijk, die korte dagen en die kou.

Orale seks

De zomer heeft ook z’n weerslag op mijn seksleven. Ik verkeer als de zon schijnt in permanente staat van opwinding, lijkt wel. Als ik wakker word en de zonnestralen door de luxaflex ons huis binnenknallen, ben ik meteen vrolijk. Vaak maak ik dan mijn vriend wakker met seks. Het liefst orale seks; beter wakker worden is er voor hem niet. Ik hou ervan hem te verwennen. En daarna verwent hij mij.

Beddengoed

Als we het gedaan hebben, stappen we samen onder een koude douche. Zo de dag beginnen is ultiem voor me. Maar ik sluit de dag ook het liefst zo af. Dan hangt de warmte van de dag nog in onze slaapkamer en hebben we van die echte plakseks, zoals ik dat dan noem. Ik verschoon in de zomer om de dag ons beddengoed. Het is namelijk behoorlijk vaak flink zweten tussen de lakens. Die geur van seks alleen al, windt me enorm op.

Winterdip

Gelukkig denkt mijn vriend er net zo over. We hebben niets met gure winters. We hadden dit jaar ook het plan opgevat om deze winter een hele maand naar een warm land of een eiland te gaan. Lekker vakantie vieren en van elkaar genieten. Maar corona heeft roet in het eten gegooid, dus zullen we wel weer met onze traditionele sekswinterdip te maken krijgen. We hebben het al wel een paar keer buiten gedaan. Een keer in de tuin en een keer op een strandje waar op dat moment niemand was. Dát was spannend!

Gezegend

Ik voel me gezegend met het seksleven dat ik heb. Mijn vriend en ik voelen elkaar perfect aan en ik weet dat we niet snel bij een ander zullen vinden wat we nu delen. Wij zijn echt een match made in heaven, zeg ik wel eens. In de winter zullen we elkaar ook nooit verwijten dat ons libido laag is. We doen het dan hooguit eens in de week. We zeggen wel eens dat we net beren zijn. Dat we in een soort winterslaap zitten. Wat mij betreft mogen de zomers het hele jaar duren. Ik sluit dan ook niet uit dat we misschien ooit emigreren naar een warm land.”

Jij op Vrouw

