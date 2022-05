Froukje de Both: ’Het is zo bijzonder om dit samen te kunnen beleven’

Froukje en Emma zijn niet alleen moeder en dochter, maar ook vriendinnen. Ze zijn inmiddels even lang, dus Emma kan gerust in mama’s kast grasduinen.

Deze modereportage met Emma…

„Was te gek! Het is zo bijzonder om dit samen te kunnen beleven. Moeder zijn is het mooiste cadeau ooit! Dat je zoveel van iemand houdt en ook af en toe een spiegel krijgt voorgehouden… Emma mag naar hartenlust uit mijn kasten graaien. Ze past alles van mij, want we zijn even lang. Alleen heeft ze een grotere schoenmaat, dus schoenen lenen gaat niet meer.”

Thuis ben ik…

„Meer van het gemak. We zijn qua uiterlijk allebei no-nonsense. Ik vind het best leuk om uit te pakken voor een bepaalde gelegenheid, maar ik ben meer van een onopvallende maar elegante outfit, en liever under- dan overdressed.”

Mijn favoriete kledingtuk…

„Is een mooi gesneden colbert of een unieke blouse met opvallende knopen. Of een item met een geweldige pasvorm. Ik grijp al snel naar de veilige dingen. Mij zie je niet snel in een felgroen jasje of een knalroze jurk.”

Shoppen doen Emma en ik…

„Niet te vaak en liefst online. We gaan allebei liever iets lekkers eten in de stad dan winkelen. Het geld dat ik daarvan overhoud besteed ik liever met Emma aan vakanties en belevenissen. Wij zijn levensgenieters en gaan graag op avontuur. Binnenkort gaan we naar Vlieland om bijvoorbeeld paard te rijden, maar we gaan ook graag een dagje naar het strand of hightea’en.”

Nu Emma ouder is…

„Heb ik meer tijd voor mezelf. Zo heb ik naast mijn televisiewerk een opleiding gevolgd tot mental coach, want daar liggen mijn ambities. Deze zomer heb ik hopelijk mijn diploma op zak en kan ik een eigen praktijk beginnen!”

