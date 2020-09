Daghoroscoop 10 september

VANDAAG JARIG

Via de gebruikelijke wegen, werk en dienstbaarheid, zult u financieel in staat blijven de eigen broek op te houden. U kunt zelfs meer gaan verdienen, dankzij Venus, uw financiële planeet, die u langdurig vergezelt, en die uw intuïtie aanwakkert en u uw nuchtere kijk op rijkdom laat behouden.

RAM

Durf in te grijpen als een vriend of geliefde te nadrukkelijk aanwezig is op de gezamenlijke werkvloer. Iemand kan zich eraan ergeren waardoor uw eigen vooruitzichten verslechteren, zeker als u kandidaat bent voor een betere positie.

STIER

Ga niet in op de uitdagingen waarmee u vandaag geconfronteerd wordt en probeer te voorkomen dat irritaties worden opgeblazen. Als u uw zinnen hebt gezet op een reis boekt u waarschijnlijk een beter resultaat als u tot morgen wacht.

TWEELINGEN

Treed de dag met open vizier tegemoet. Geheimen die op het werk worden geopenbaard of binnen een liefdesrelatie kunnen tot boze reacties leiden. Zoek uit wat u wel en niet onder controle kunt houden. Bewaar kalmte en zelfvertrouwen.

KREEFT

Wees in de onduidelijke sfeer van vandaag, heel voorzichtig in de wijze waarop u met anderen omgaat. Het zal niet moeilijk zijn om vijanden te maken. Collega’s kunnen zonder enige provocatie woedend worden. Stel u assertief op.

LEEUW

Het kan een emotionele dag worden; richt u niet op meerdere taken tegelijk. Misschien moet u op het werk voor psycholoog spelen om een explosieve situatie te sussen. Vel geen oordeel als u niet zelf veroordeeld wilt worden.

MAAGD

Probeer een markt te creëren die voor extra inkomsten kan zorgen als u over een bijzonder talent beschikt op creatief gebied. Houd wel rekening met beren op de weg. Geld, vrienden en sociale activiteiten zijn nu geen goede combinatie.

WEEGSCHAAL

Ontsnappen uit een moeilijke huiselijke situatie is noodzaak als u er niet aan onderdoor wilt gaan. Blijf niet op één kwestie hameren, want dat draagt niet bij tot een constructieve oplossing. Soms zegt zwijgen meer dan woorden.

SCHORPIOEN

Laat u niet tot ruzie verleiden. Een compromis staat niet in het woordenboek van alle mensen met wie u vandaag in contact komt. Het gevoel dat u iets belangrijks vergeet of iets niet in orde is, kan u de hele dag dwars zitten.

BOOGSCHUTTER

Grote betrokkenheid bij anderen kan zorgelijke proporties aannemen. U kunt gemanipuleerd worden of verkeerd behandeld en u zult tot de conclusie komen dat u dit niet kunt accepteren, maar steek ook de hand in eigen boezem.

STEENBOK

Woorden vanochtend vroeg kan uw woede opwekken, maar laat u niet tot wraakgevoelens verleiden. Een sterke behoefte aan vrijheid kan u in conflict brengen met een leidinggever. Gebruik erkende kanalen om uw zegje te doen.

WATERMAN

Er kan u tegenslag te wachten staan dus wees op uw hoede. Hoewel het geluk u vergezelt moet u niet onderschatten waarmee u te maken krijgt. De beste tactiek kan de verrassingsaanval zijn om een concurrent af te troeven.

VISSEN

Tijdens een zakelijke deal kan uw zelfvertrouwen u in de steek laten. Blijf bij de les in alles wat u doet en besef tijdig dat iemand u voor de gek kan houden om u iets waardeloos te verkopen. Bedrog kan ook in de liefde een rol spelen.