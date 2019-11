Kijkers los op uitkeringsgezin dat vijfde kind verwacht

De familie Dassen gaf zich op voor het programma omdat hun Spartaanse woonkamer toe was aan een gezellige touch-up. Zelf hebben ze geen cent te makken omdat Claudia een vorm van reuma heeft en Joop als voormalig verslaafde geen baan kan vinden. Hij doet vrijwilligerswerk bij de voedselbank en het gezin leeft op een absoluut minimum. Toch ziet de positief gestemde Claudia de toekomst zonnig in: ‘Waar we vier monden kunnen voeden, kunnen we ook vijf monden voeden’. Joop is het daar hartgrondig mee eens.

Het gezin maakt een hechte en gelukkige indruk, ondanks dat hun woonkamer eruitziet als een kazerne en de vloer stuk is. Zelfs de eettafel ontbreekt sinds Claudia een muis in het laatje ervan vond. De familie Dassen eet sindsdien op de bank. Zelfs Frank en Rogier moeten toegeven dat ze zo’n situatie nog nooit hebben gezien: ,,We schrokken van de kille woonkamer.”

Just, Jordi, Jayden en Milou hebben vrij spel gekregen om de muren te beschilderen. Het klusteam met Douwe en Erwin heeft de handen er vol aan om er een échte huiskamer van te maken met rieten eetstoelen, een eettafel en een mooie zitbank.

Ondanks dat het gezin enorm blij is met het eindresultaat, heerst op Twitter vooral verbazing over de Dassentjes. Zo zegt Mary: ,,Waarom neem je 5 kinderen als je allebei geen baan hebt?” Ook Birgit verbaast zich erover dat je zonder geld toch een vijfde kind neemt. Barb: ,,Oké, je hebt er al vier, je hebt reuma, je man kan geen werk vinden en je zit in de bijstand. Is het dan echt nodig om een vijfde kind op de wereld te zetten? Alle begrip voor mensen die het even minder hebben, maar kom op zeg!”

Toch zijn er ook mensen die het voor het gezin opnemen, onder wie Annette: ,,Zou ook niet mijn keuze zijn, maar als mensen alleen maar slimme keuzes maakten zouden ze niet arm zijn. Juist mensen die arm zijn willen vaak meer kinderen (en huisdieren) omdat ze dat een gevoel van geluk en trots en onvoorwaardelijke liefde geeft, die ze nergens anders van krijgen.”

Bea valt haar bij: ,,Ieder heeft en mag een eigen keuze hebben. Absoluut.”

