De Stiefmoeder: ’Ik ratel maar door over mijn keuze om niet aan kinderen te beginnen’

Vrijdag

’Tuurlijk. Het is mijn weekend, maar ze liggen al op bed, dus brand maar los!’, klinkt Leroy hoopvol. Oké. Gaat ie dan. ’Je hebt me gisteren nogal laten schrikken’, begin ik.’ Ik snap heus dat de kans dat je een man zónder kinderen tegenkomt kleiner wordt naarmate je ouder wordt, maar om één of andere reden, had ik het niet achter hem gezocht. Minutenlang ratel ik door over mijn keuze om niet aan kinderen te beginnen, toekomstbeeld en zorgen omtrent de moeder van de kinderen. Maar ook vertel ik hem hoe leuk ik kinderen vind. Hoeveel plezier ik beleef aan mijn werk en dat ik het met de kinderen van vriendinnen ook altijd heel goed kan vinden. Als ik het gevoel heb dat ik alles heb gehad, haal ik diep adem. ’...dus wat ik eigenlijk wil zeggen, is dat ik het wel wil proberen.’

Leroy heeft op af en toe een ’hmm’ of ’uhu’ na nog geen woord gezegd. Nog iets wat ik zo leuk aan hem vind: hij luistert. En niet alleen om te reageren, maar omdat ie echt benieuwd is naar wat er in mij omgaat. ’Dan is dat wat we gaan doen’, zegt Leroy vastbesloten. Mijn twijfel schrikt hem niet af, zegt hij. ’Fijn juist dat je er goed over nadenkt. Ik snap best dat dit een hele omschakeling is.’ Samen besluiten we daarom dat het voor iedereen het beste is om elkaar eerst beter te leren kennen. Doordeweeks en in de weekenden waarin Mila en Jax bij hun moeder zijn, is daar genoeg ruimte voor. Als we elkaar na een paar maanden nog steeds leuk vinden, is het tijd voor de volgende stap. ’Nou, vertel! Hoe was het schoolreisje?’

Zaterdag

’Papa!’ Ik schrik wakker. Mijn telefoon ligt naast me op de grond en aan de andere kant van de lijn hoor ik Leroy zachtjes snurken. Ik kijk op de klok. Het is net twaalf uur geweest. Na twee uur te hebben gebeld zijn we overgestapt op FaceTime om ’samen’ een film te kijken die toevallig op tv was. Van kijken is alleen niet veel gekomen, blijkt nu. ’Papa! Ik kan niet slapen…’ Een schattig stemmetje vult de kamer. Dat zal Mila zijn, zijn jongste. Het voelt bijna ongepast om te blijven luisteren, maar ik kan het niet laten. Ik zorg ervoor dat ik buiten beeld ben, adem heel voorzichtig in en uit en lig doodstil om maar niet de aandacht te trekken. ’Hmm?’ Ik hoor hoe Leroy slaperig kreunt. Er trekt een tinteling door mijn lichaam. Werkelijk álles aan deze man is sexy.

’Ik kan niet slapen’, hoor ik Mila weer. De dekens ritselen. ’Kom maar bij papa liggen dan’, hoor ik Leroys slaperige stem. Twee voetjes komen dichterbij. Ik zou ook best bij ’papa’ willen liggen, denk ik. In mijn enthousiasme leun ik zonder het door te hebben verder naar voren dan de bedoeling is. Ineens verschijnt er een meisje met zwart krullend haar en enorme donkerbruine ogen in beeld. Mijn poging om weg te duiken, mislukt jammerlijk. Een klein vingertje wijst mijn kant op. ’Hé! Wie is dat?’

