Weekhoroscoop 37 - Het wordt een week van liefde en romantiek, Stier

Ram

Liefde: Je begint je geliefde steeds meer te waarderen en laat hem/haar dit ook graag merken. Daarover gesproken, hoogste tijd om er samen weer eens lekker op uit te gaan.

Financiën: Via fijne mond tot mond reclame krijg je er nieuwe cliënten bij of kun je dankzij een goede tip van vrienden wat extra bijverdienen.

Werk: Je bent momenteel wat minder ambitieus en hecht meer waarde aan vrije tijd. Ga voor en-en in plaats van of-of. Met een goede planning is allebei mogelijk.

Persoonlijk: Je hebt er behoefte aan om nieuwe mensen te leren kennen en iets leuks te ondernemen met gelijkgestemden. Vooral nu het ’s avonds wat eerder donker wordt, vind je dit erg gezellig.

Stier

Liefde: Het wordt een week van liefde en romantiek. Zelfs de minder leuke eigenschappen van je geliefde kun je nu prima filteren.

Financiën: Stel je positief op naar degenen voor wie je werkt en men gunt je graag iets extra’s. Of dit nu je werkgever is, een externe opdrachtgever of jouw eigen cliënten, wie goed doet, goed ontmoet.

Werk: Dit is een prima moment om je plannen nog eens goed onder de loep te nemen en te bekijken wat nu meer haalbaar is in vergelijking met een poosje geleden.

Persoonlijk: Blijf alert als je wat vaker moet hoesten en doe een coronatest als je het niet vertrouwd.

Tweelingen

Liefde: Jullie zijn veel bezig met het onderwerp ‘wonen’. Decoreren, klussen, renoveren of zelfs verhuizen behoren allemaal tot de mogelijkheden. Hoe dan ook hebben jullie helemaal zin om het huis gezellig ‘winterklaar’ te maken.

Financiën: Je komt in de verleiding tot het kopen van iets wat je eigenlijk niet nodig hebt en waarvan je de kosten die het met zich meebrengt beter aan iets anders kunt besteden.

Werk: Dankzij je communicatieve vaardigheden en je creatieve denkvermogen creëer je een positieve en inspirerende sfeer om je heen waardoor mensen graag met je samenwerken of dingen van je kopen.

Persoonlijk: Wanneer je een beetje chagrijnig bent heb je de neiging om jezelf even terug te trekken. Op zich prima, alleen kun je deze week beter een vriend(in) bezoeken. Positieve afleiding doet wonderen!

Kreeft

Liefde: Je vindt het lastig om je gevoelens op de juiste manier te verwoorden waardoor een en ander net verkeerd overkomt bij je geliefde. Blijf vooral kalm en leg rustig uit hoe je het werkelijk bedoelde, desnoods schriftelijk.

Financiën: De financiële dip die zich deze week aandient kan direct worden weggestreept tegen de fijne meevaller die ook is te verwachten.

Werk: Dit is een goed moment om plannen waar je eerder al mee bezig bent geweest nieuw leven in te blazen. Durf hierbij gerust een risico te nemen en iets te doen wat je normaal gesproken niet zou doen.

Persoonlijk: Het lukt je warempel om bij elke oplossing met een nieuw probleem op de proppen te komen, dat is natuurlijk niet de manier om met de dingen om te gaan.

Leeuw

Liefde: Je geliefde heeft het zwaar te verduren deze week. Je bent behoorlijk kritisch, het is niet goed of het deugt niet. Geef hem of haar een kans Leeuw, je partner bedoelt het goed.

Financiën: Als je ergens nog een lening hebt openstaan is dit een goed moment om deze (gedeeltelijk) in te lossen. De financiële meevaller die je deze week kunt verwachten komt hierbij goed van pas.

Werk: De nieuwe vaardigheden die je leert pik je met gemak op. Houd jezelf niet onnodig klein door geen gehoor te geven aan je diepere verlangens met het oog op je carrière.

Persoonlijk: Eventuele stress raak je gemakkelijk kwijt door middel van passieve activiteit als bijvoorbeeld rustig wandelen, fietsen of zwemmen.

Maagd

Liefde: Iemand laat duidelijk merken geïnteresseerd in je te zijn. Heb je al een partner, wees dan van het begin af aan duidelijk om eventuele misverstanden te voorkomen. Ben je nog single en spreekt de persoon in kwestie je aan; veel plezier!

Financiën: Een goed idee blijkt helaas juist averechts te werken. Lees je goed in voor je stappen zet en slaap er dan nog wat extra nachtjes over. Gedane zaken nemen geen keer, voorzichtigheid is geboden.

Werk: Geef duidelijk aan wat je wilt. Je zult nog verbaasd staan van de nieuwe mogelijkheden die er zijn als je je wensen durft uit te spreken of deze op een andere manier kenbaar maakt.

Persoonlijk: Je neemt de dingen luchtiger op en trekt je minder aan van negatieve berichtgevingen. Dit leeft zoveel fijner!

Weegschaal

Liefde: Je partner is in een wat knorrige bui. Aan jou de keuze hoe hiermee om te gaan. Of je moppert met hem of haar mee, óf je relativeert de situatie met humor. Het laatste geniet de voorkeur.

Financiën: Financiële vooruitgang is te verwachten. Eénmalig in de vorm van een aardige teruggave of bonus of blijvend in de vorm van een fijne loonsverhoging. Blijf wel voorzichtig met je uitgaven.

Werk: Een belangrijke bijeenkomst of nieuwe zakelijke afspraak werkt in je voordeel maar vermoeidheid zorgt ervoor dat je niet altijd even scherp bent. Pak indien mogelijk wat extra rust of doe even een korte powernap.

Persoonlijk: Maak belangrijke keuzes op basis van je gevoel. Je intuïtie werkt op volle toeren, zelfs als je hier zelf soms aan twijfelt.

Schorpioen

Liefde: Omdat je deze week zelf niet zo lekker in je vel zit, heeft dit ook zijn weerslag op de relatie. Je bent van mening dat alles tegenzit, wat natuurlijk niet waar is. Er is altijd wel een lichtpuntje, kijk maar in de ogen van je geliefde, hij/zij houdt nog steeds van je.

Financiën: Dankzij je charmante houding en je prachtige glimlach weet je er tijdens een grote aankoop zomaar een fijne korting uit slepen. Lukt het onverhoopt toch niet met de korting, wacht dan nog heel even af, binnenkort loop je tegen een leuke aanbieding aan.

Werk: Een uitspraak van je werkgever, collega of cliënt schiet je compleet in het verkeerde keelgat. Blijf rustig en laat je niet verleiden tot een negatief weerwoord. Hoe kalmer jij blijft, hoe eerder de ander ook bedaart.

Persoonlijk: Maak wat vaker een wandeling, een heerlijke manier om alles even los te laten, nieuwe energie op te de en ruimte te maken voor nieuwe inspiratie.

Boogschutter

Liefde: Wie zei dat je perfect moest zijn? Je geliefde in elk geval niet. Hij of zij vind je helemaal prima zoals je bent. Minus je korte lontje deze week. Die mag weg.

Financiën: Je staat op het punt jezelf te laten verleiden tot een aankoop die weliswaar prima wordt aangeprezen maar in de praktijk helaas niet veel toevoegt aan het huidige assortiment.

Werk: Werk je voor jezelf, is het niet onverstandig om wat meer aandacht te besteden aan marketing via social media. Ben je in loondienst, dan houd je je nu vooral bezig met het creëren van een prettige werksfeer.

Persoonlijk: Mensen in je omgeving reageren positief op je ideeën waardoor je ook meer met anderen durft te delen. Soms vind je het spannend om te laten zien wat je doet of maakt. Positieve feedback geeft je meer zelfvertrouwen op dit gebied.

Steenbok

Liefde: Deze week is het lastig communiceren. Jij en je partner lijken finaal langs elkaar heen te praten en wederzijds begrip is ver te zoeken. Probeer het onderwerp even te laten rusten en je te richten op iets leuks waar niet al te veel bij wordt gepraat.

Financiën: Als je al een poosje rondloopt met het idee om zelf iets te ondernemen is dit een goede week om serieuze stappen te zetten. Voor je daadwerkelijk een investering doet is het belangrijk om je goed te laten informeren en alle voor -en nadelen tegen elkaar af te wegen.

Werk: De werkdruk neemt toe en hiermee ook je verantwoordelijkheid. Vervelend? Absoluut niet, je vindt het heerlijk!

Persoonlijk: Vrienden en kennissen die je meer energie kosten dan opleveren ben je beter kwijt dan rijk. Vind je het desondanks lastig om resoluut het contact te verbreken, laat het dan rustig aan verwateren.

Waterman

Liefde: Een korte vakantie of iets anders op het gebied van ontspanning brengt het smeulende vlammetje tussen jullie weer tot leven. Samen iets leuks doen werkt liefde opwekkend.

Financiën: Een samenwerking met iemand die je respecteert en inspireert kan zeer goed uitwerken en zeker ook succes opleveren. Doe je het liever alleen? Investeren in aandelen. Onroerend goed of cryptomunten is ook een goed idee. Mits je weet wat je doet natuurlijk.

Werk: Je bereikt momenteel meer met empathisch vermogen dan met zakelijk inzicht. Vooral als je veel met mensen te maken hebt is het belangrijk om je menselijke kant te tonen.

Persoonlijk: Het feit dat je werkelijk gemotiveerd bent om je levensstijl te verbeteren maakt dat het je minder moeite kost om gezondere keuzes te maken.

Vissen

Liefde: Dankzij de lessen die jullie in het verleden hebben geleerd gaan jullie op een zeer fijne en positieve manier met elkaar om. De romantiek neemt toe en de wil om hier werkelijk tijd voor te maken ook.

Financiën: Je financiën gaan erop vooruit, mede doordat je zelf goed met je geld omgaat en geen overhaaste stappen neemt. En ja, er is ook een leuke meevaller naar je onderweg.

Werk: Je bent niet alleen goed in wat je doet, je hebt ook werkelijk hart voor de zaak, iets wat je uitstraalt naar zowel je werkgever als naar je collega’s en je cliënten. Je bent een inspiratiebron voor velen, wist je dat?

Persoonlijk: Omdat je steeds meer zelfinzicht krijgt en je hierdoor bewust wordt van je eigen minder prettige eigenschappen, lukt het je ook steeds beter om hier iets aan te veranderen. Fijn om jezelf te blijven verbeteren, dat zouden meer mensen moeten doen.