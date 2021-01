Daghoroscoop 7 januari

VANDAAG JARIG

De liefde en je sociale leven hebben dit jaar geen prioriteit; als er al beweging in zit, zal dat van korte duur zijn. Je liefdesleven is stabiel zoals al vele jaren het geval is; vrijgezellen blijven alleen, gehuwden blijven bij elkaar en vinden dat wel prima zo. Kortom: een evenwichtig jaar.

RAM

Doe kalm aan. Las pauzes in als je zwaar fysiek werk doet. Houd er rekening mee dat jouw werklast thuis of op de werkvloer aanzienlijk kan toenemen. Voer overtollig meubilair en spullen af om ruimte te scheppen.

STIER

Loop niet weg als anderen een beroep op je doen. Een bepaalde klus moet wellicht worden overgedaan ondanks jouw inzet in het recente verleden. Van nature wil je snel met alles klaar zijn, maar het is beter om er meer tijd voor te nemen.

TWEELINGEN

Mensen lijken soms te zijn wie ze in werkelijkheid niet zijn, dus wees op je hoede. Met name voor verkopers die je met veel charme iets willen aansmeren. Denk tweemaal na voor je een grote aankoop doet of je handtekening zet.

KREEFT

Denk aan je eigen belangen als je moet samenwerken met iemand die lastiger zal blijken te zijn dan je denkt. Een poging om ergens ervaring in op te doen kan leiden tot een misverstand en zelfs tot ruzie omdat je op verschillende golflengten zit.

LEEUW

Er kunnen problemen ontstaan over bestaande leefomstandigheden. Dat hoeven geen ernstige meningsverschillen te zijn. Iemand bij wie je nauw betrokken bent kan een ultimatum stellen en je zult weinig tijd hebben daarop te antwoorden.

MAAGD

Het kan vervelend en vermoeiend zijn als je met veel mensen te maken krijgt. Besef dat niet iedereen recht heeft op jouw onmiddellijke en onverdeelde aandacht alleen omdat diegene opbelt of een boodschap stuurt.

WEEGSCHAAL

In weerwil van je vriendelijkheid en diplomatie zal niet iedereen voor je charme zwichten. Moet je met klanten omgaan dan zal het je opvallen dat er met sommigen gewoon niet om te gaan valt. Wring je niet in bochten.

SCHORPIOEN

Iemand kan jouw plannen dwarsbomen, maar je bent optimistisch en zult een oplossing vinden voor elk probleem. Vrienden zullen van groot nut zijn; aarzel niet om hun hulp te accepteren. Zet in de liefde jouw roze bril eens af.

BOOGSCHUTTER

Analyseer op discrete wijze je zakelijke concurrenten. Naarmate je ze beter kent, kun je je eigen verrichtingen beter plannen. Graaf liever diep dan wat oppervlakkig te snuffelen. Ontwerp een blauwdruk voor de toekomst.

STEENBOK

Iedereen heeft dromen en ambities, maar soms is de steun van anderen een voorwaarde om een specifiek doel te bereiken. Probeer niet alles in je eentje op te lossen. Bedenk een compromis tussen wat je wilt en wat je nodig hebt.

WATERMAN

Jouw fysieke uithoudingsvermogen kan aan de lage kant zijn. Problemen op het werk kunnen het gebruikelijke stressniveau doen stijgen of er zijn spanningen omtrent een deadline. Mijd taken die een aanslag zijn op jouw reserves.

VISSEN

Het lijkt een redelijke dag te worden, al kun je minder energiek zijn dan anders. Vermijd confrontaties met een zakelijk of persoonlijk partner. Studenten die een lening hebben aangevraagd kunnen op goed nieuws rekenen.