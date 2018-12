Weekhoroscoop week 48

Uw energiepeil is niet hoog. Daarom is dit een week waarin minder actie wordt ondernomen dan anders. Daarnaast liggen sommige contacten gevoelig en is er sprake van een machtsstrijd of koppigheid. Gesprekken verlopen stroef. Al met al moet u een beetje uw best doen om zaken recht te trekken. Deze week jarig? U heeft een fijne tijd met uw vriendinnen. U heeft wel zin om uw verjaardag elders te vieren. Maar het stuit op weerstand als de genodigden een deel zelf moeten betalen. Dan maar uw verjaardag thuis vieren. Ook gezellig.