Wicky’s vader werd neergestoken: ’Hij had geen schijn van kans’

Buitenland

Dronken grap loopt uit de hand: artsen verwijderen stalen beker uit anus van man

Het had bij een grapje moeten blijven, maar het eindigde in een bijzonder medisch traject. Een 45-jarige man uit de Indiase staat Gujarat heeft ruim tien dagen rondgelopen met een stalen beker in zijn anus, met alle gevolgen van dien.