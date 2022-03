Daghoroscoop 19 maart - Een goed moment om een schuld af te betalen, Vissen!

VANDAAG JARIG

Probeer in elk opzicht haast te vermijden. Als je je fit voelt is het een logisch gevolg om er een schepje bovenop te leggen. Dat kan echter tot ongelukken leiden. Houd er rekening mee dat elektronische apparatuur, je auto of fiets kapot kan gaan en vervangen moet worden.

ZONDAG JARIG

Jouw gezondheid zal weinig te vrezen hebben – ongunstige uitslagen van een scan of test zijn dan ook niet te verwachten. Begin onder leiding van een diëtiste een andere leefwijze als je wilt afvallen en houd het vol als het aanvankelijk succes afneemt. Reken in financieel opzicht op welvaart.

RAM

Je zult je moeten inspannen om jouw vaardigheid te bewijzen als iemand probeert je een pootje te lichten bij het regelen van onverwachte taken of vreemde situaties. Zelfs vriendelijkheid kan irritatie oproepen. Zucht maar eens diep en ga door.

STIER

Richt al jouw aandacht op hetgeen dat van belang is. Je kunt met een persoonlijk project een heel eind op streek komen en dat zal je extra motiveren. Een cursus zelfverdediging kan een goede manier zijn om fitter te worden.

TWEELINGEN

Twijfel en negatieve gedachten kunnen zich meester van je maken. Plannen voor een bijzonder uitje kunnen overschaduwd worden door problemen met kinderen. Begin geen discussie met autoriteiten; het is zinloos.

KREEFT

Je kunt in een verwachtingsvolle stemming verkeren omdat er iets spannends op komst is. Er lijkt sprake van een verandering; ga je verhuizen? Of op reis? Liefde kan een grote rol spelen dit weekend, of je nu single bent of niet.

LEEUW

Je kunt in opstand komen tegen elke vorm van vrijheidsbeperking die door naasten wordt veroorzaakt met ruzie als gevolg. Somber niet teveel. Zorg voor een portie positief denken en plan gezellige bezigheden voor het hele gezin.

MAAGD

Een geschikt weekend om jouw financiële strategie bij te stellen. Betaal schulden af en koop geen spullen die je niet echt nodig hebt. Verzet je tegen een opkomende aandrang om dwingende veranderingen door te voeren.

WEEGSCHAAL

Zowel jij als anderen kunnen vanuit een emotioneel perspectief reageren in plaats van uit een praktisch. Luister naar hetgeen dat jouw intuïtie je zegt. Houd er rekening mee dat mensen niet open zullen staan voor een compromis.

SCHORPIOEN

Iemand uit jouw verleden kan weer opduiken en iets ter sprake brengen waarvan je dacht dat het definitief achter je lag. Treed de kwestie eerlijk tegemoet als je je aangesproken voelt. Draaien of verdoezelen is niet zinvol.

BOOGSCHUTTER

Jou romantische relatie kan een ander gezicht tonen dan je gewend bent. Wind je niet op over zaken die je doorgaans onbetekenend vindt. Blijf kalm en nuchter en stop jouw energie in een liefdevolle benadering van je partner.

STEENBOK

Een plotselinge kans op een baan of een vorm van ondersteuning kan je bloed sneller door de aderen jagen. Er lijkt sprake van een verandering of gebeurtenis die je dwingt de leiding te nemen en te tonen waartoe je in staat bent.

WATERMAN

Je geduld en tolerantie ten opzichte van anderen kan dit weekend op een laag pitje staan en de kosmos voegt daar nog wat spanning aan toe. Besef dat alle Watermannen op een bepaalde manier lijden onder deze invloed.

VISSEN

Een goed moment om een schuld af te betalen; financieel of anderszins. Je kunt in een positie worden gedwongen om een overeenkomst te sluiten of een grote som geld uit te geven. Vraag uitstel en aan een oudere advies.

