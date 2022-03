Moeten scholen het paasontbijt uitstellen vanwege de ramadan?

Vasten

Als bijvoorbeeld een groot deel van de kinderen moet vasten, heeft het wellicht niet zoveel zin om een paasontbijt te organiseren. Maar wanneer er slechts een paar kinderen in de klas zitten die vasten in de maand april, is de keuze misschien moeilijker. Jolanda deelt op Twitter dat weinig leerlingen op de basisschool van haar kinderen mee doen aan de ramadan. Ze vindt dat het daarom door moet gaan.

Neutraal

Anderen vinden het ontbijt niet nodig als niet iedereen mee kan doen. Zo vindt Jacqueline dat het onderwijs religie neutraal zou moeten worden, waardoor er aandacht besteed kan worden aan zowel het paasontbijt als de ramadan.

Cultuur

Anderen vinden dat het paasontbijt hoort bij de Nederlandse cultuur. Door het paasontbijt af te schaffen, zou je deze traditie aan de kant schuiven voor een andere cultuur. Als je hiermee begint, zou je veel meer Nederlandse tradities moeten gaan afschaffen. Nicole is het niet eens met het cancellen van het paasontbijt.

Rian zegt juist dat het paasontbijt niet zoveel te maken heeft met de Nederlandse cultuur en dat het goed is dat de basisschool het afschaft.

Annemiek vindt dat allebei de tradities gerespecteerd moeten worden.

Bekijk ook: 7 paastradities voor een topweekend

Een optie is wellicht om het paasontbijt niet te schrappen, maar uit te stellen of te vervangen voor andere activiteiten. Zo schenk je toch nog aandacht aan Pasen en hoef je niemand buiten te sluiten.

Praat mee

Vind jij dat het paasontbijt zou moeten worden afgeschaft vanwege de ramadan - of uitgesteld zodat alle kinderen op een ander moment wel samen kunnen eten? Of vind je het een belangrijke traditie in Nederland? Laat het ons weten en praat mee via onze Facebook-pagina!