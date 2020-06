Kermisexploitant Angela: Hoezo mogen pretparken wel open?

Ⓒ Eigen beeld

Angela Braak (35) - alleenstaande moeder van twee jonge kinderen - staat op verschillende kermissen in Noord-Holland met een snoepkraam en een ’altijd prijs-kraam’. Maar na de persconferentie van premier Rutte in maart, werd alles geannuleerd. „Ik had het niet zien aankomen.”