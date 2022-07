Sietske is bergwandelgids: ’Zonder bereik ben je in het hier en nu’

„Vanaf het moment dat ik kon lopen, namen mijn ouders me al mee naar de bergen. Fantastisch vond ik dat: het spelen in de beekjes, het uitzicht... Toen al is dat zaadje geplant waarvoor ik uiteindelijk naar Oostenrijk ben verhuisd.

Hiken

Al gingen daar eerst nog tientallen vakanties in de bergen aan vooraf. Samen met mijn vriend deed ik de ene tocht na de andere. Heerlijk om van berghut naar berghut te trekken en zo steeds verder van de bewoonde wereld af te zijn. Tijdens het hiken kom ik geestelijk en lichamelijk helemaal tot rust, hoe fysiek zwaar de wandeltocht ook is. Je bent op zo'n moment alleen bezig met je ene voet voor de ander te zetten. Zonder bereik ben je echt offline en in het hier en nu. Dat gevoel wilde ik anderen ook geven. En dus werd dat mijn missie: huttentochten in Oostenrijk aan de vrouw brengen!

Tegenslagen

Ik Vertrek-verhalen vond ik altijd heerlijk om naar te kijken, maar in realiteit was het emigreren en mijn droom achterna gaan best lastig. We hebben een paar maanden een gastenverblijf gerund, maar dat klonk idyllischer dan het was. Doordat we de hele dag voor anderen moesten klaarstaan, hadden we nog steeds geen tijd om de bergen in te trekken. Ook corona maakte het er niet makkelijker op, en een huurhuis vinden leek onmogelijk.

En toch motiveerden de tegenslagen me juist om door te gaan. Ik volgde de opleiding tot bergwandelgids en inmiddels run ik mijn kleinschalige reisorganisatie Meiden in de Bergen. Ik probeer vrouwen de bergen te laten ontdekken en in verbinding te brengen met de natuur. Van twintig tot zestig jaar, van supersportief tot onervaren, bij iedereen zie ik de verwondering op de gezichten. Die voel ik zelf ook nog steeds. Vroeger kon ik uren wegdromen bij de screensaver op mijn computer, een vakantiefoto van de bergen, nu is datzelfde plaatje gewoon mijn uitzicht. Hoe te gek is dat?!”

Dit artikel staat in het nieuwe VROUW Magazine (iedere zaterdag bij De Telegraaf). Als premiumlid kun je het ook (soms al eerder) online lezen.

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.