De vechtscheiding deel 64: Sara houdt een leren speelpakje voor

Kijk, dit is gewoon mijn strategie. Ik laat dingen gebeuren en alles komt naar me toe. Ten eerste de ouders van Anouk. Gouden greep om die te bellen, want blijkbaar wisten ze niets van onze scheiding. Ik weet nog niet hoe het met het geld zit, maar daar kom ik nog wel achter. Ten tweede deze zalige scène via facetime. Lente en ik horen haar nu zuchten en hijgen: „Krijgt Anouk van Samuel ook een likje in haar nek?” Ik zie het niet, maar ik kan me helemaal voorstellen hoe Anouk hierbij kijkt. Dit is goud.

Paringsdans

Wat een vreselijk suf paringsdansje. Het liefst zou ik bulderend omrollen van het lachen, maar voor Lente hou ik mijn gezicht in de plooi. Op haar koppie zie ik walging en ontzetting: „Mam! Ben jij met de vader van Sem?”

Anouk wordt rood, ze hakkelt, ze stuntelt. Alles wat zij zegt, maakt Lente alleen maar bozer en bozer. Dit is genieten. Uiteindelijk kom ik tussen beiden: „Luister. Laten we vanavond hier even met het gezin over praten. Rustig. Gewoon thuis.” Ze stemmen in.

Verborgen gehouden

„Zo, wat is nu precies het probleem”, open ik het gesprek als we aan tafel zitten. „Zij!”, schreeuwt Lente: „Zij is het probleem. Het moet altijd over haar gaan.” Ik knik. „Ja maar liefje”, probeert Anouk, „ik wilde juist dat jullie dit niet wisten. Daarom heb ik het verborgen gehouden.”

„Je had niets met Samuel moeten beginnen.” antwoordt Lente: „Gadverdamme. Het is de vader van Sem. Storms beste vriend! Daar ga je het toch niet mee doen.” Storm zit er stilletjes bij. „Wat vind jij ervan, vriend?” Hij haalt zijn schouders op. „Stom. Mag ik nu weg?” „Wil je niet meer zeggen?” „Ik vind het ook vies. Mag ik nu weg?” Ik knik.

Egoïstisch

„Zie je nou wat je hebt gedaan?” schreeuwt Lente boos tegen Anouk: „Storm kan hier helemaal niet tegen. Dat krijg je ervan als je zo egoïstisch bent. Je moet het nu uitmaken.” Ze pakt haar telefoon, drukt Samuel in en geeft hem aan Anouk.

Die kijkt Lente smekend aan. „Papa heeft toch ook een nieuwe relatie?” „Sara is niet de moeder van onze vrienden.” Vertwijfeld pakt Anouk de telefoon aan. Ik sla mijn arm om Lente’s schouders en voer haar mee. Ik heb genoeg pottenkijkertje gespeeld.

Wanhopig

Sara is nog steeds boos op me. Ik had gedacht dat ze na een paar weken wel tot inkeer zou zijn gekomen, maar niets is minder waar. Ik heb haar inmiddels gebeld, geappt en handgeschreven brieven gestuurd: berouwvol, rustig redenerend, analyserend, lief en streng… niets hielp. „Maar mijn liefde voor jou is oprecht, Sara. Echt. Je kunt daar niet omheen.” Ze haalt haar schouders op en loopt koud langs me. Ik word er wanhopig van.

Bij de vrijmibo waag ik mijn laatste poging. Ik begin met een leuke opmerking in een groepje waar ze bij staat. Iedereen schatert. Zij glimlacht braaf, dan ga ik door en door. Uiteindelijk staan we samen. Ze wil zich omdraaien en weglopen, maar ik hou haar tegen.„Blijf nog even”, zeg ik. „Heel even. Ik moet nog een boodschap doen.” „Zal ik je boodschap tillen?”, bied ik aan. „Oké.”

Samen lopen we naar buiten. „Ik ben blij dat we even kunnen praten.” „Ik wil helemaal niet praten. Jij zei dat je boodschappen voor mij ging tillen.”„Oké.” Eigenlijk weet ik niet zo goed wat ik hierop moet zeggen. Ze windt er geen doekjes om. Ik mag mee als pakezel. Het maakt me niet uit. Als ik maar bij haar in de buurt kan zijn. Er waait een haarlok van haar in mijn gezicht. Een fris zoete geur. Lekker. Net als Sara.

Seksshop

De eerste winkel is een drogisterij. Ik draag het mandje. Zij vult: haarverf, shampoo, bodylotion van haar favoriete merk, watjes en condooms. Bij dat laatste kijkt ze me aan. Ik probeer neutraal terug te kijken, maar van binnen juich ik. Dit is een hint naar betere tijden. Volgende stop is de visboer. Daar koopt ze oesters. „Zie je wel”, denk ik. Maar ik zeg niets. Dan volgt de slijterij. Ze laat zich uitvoerig voorlichten om uiteindelijk twee flessen cava te kopen. Ik hou mijn gezicht in de plooi.

„Zo, dan is dit de laatste winkel waar ik moet zijn”, zegt ze: een seksshop. Ongegeneerd loopt ze langs de schappen en bekijkt uitgebreid het assortiment. Ik glimlach braaf bij alles wat ze vragend omhoog houdt. „Vind je het leuk, Bas”, vraagt ze hees. Ik knik. Ze pakt een zweepje en strijkt daarmee langs mijn kaak. „Ook als je weet wat ik ermee ga doen?” Ze houdt een leren speelpakje voor „Ik kan het ongeveer wel raden”, zeg ik. „Ja. Zo slim ben je wel..” „Ik dacht…”, begin ik „Mmm”, doet ze. Ze reikt naar de tas met boodschappen: „Geef maar, vanaf hier red ik het wel.”