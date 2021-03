Hoop jij net als Gordon op een vrouwelijke premier?

Er zijn tien vrouwelijke lijsttrekkers deze verkiezingen en dat is een record, nog nooit waren er zoveel vrouwen aanvoerder van een partij. Onder anderen Sigrid Kaag (D66), Lilian Marijnissen (SP), Lilianne Ploumen (PvdA), Esther Ouwehand (PvdD) en Liane van den Haan (50PLUS) strijden om het premierschap.

Rolmodel

Volgens politicoloog Mügge is het een goede ontwikkeling dat er meer vrouwen zichtbaar zijn in de politiek, het zou ervoor zorgen dat jonge meisjes goede rolmodellen hebben, aldus het AD. Maar nog nooit schopte een vrouw het tot de eerste plaats: premier. Moet Nederland nu de volgende stap nemen en kiezen voor een vrouwelijke premier?

Presentator Gordon laat in een video op Instagram aan Sigrid Kaag weten dat hij het leuk zou vinden als de volgende premier een vrouw zou zijn.

Stemmen op een vrouw

Ook de twitteraar hieronder pleit ervoor om op een vrouw te stemmen. De man-vrouwverhouding is volgens haar onevenredig. Ze tipt daarnaast op een vrouw te stemmen die op een lagere plek in de lijst staat, omdat de eerste vrouw meestal genoeg stemmen ontvangt en zo toch al in de Kamer komt.

Kwaliteit persoon

Toch vindt niet iedereen dat het tijd is voor een vrouwelijke premier. De twitteraar hieronder kijkt niet naar gender, maar stemt op een persoon die haar belangen behartigt. Dat kan volgens haar net zo goed een man zijn.

Praat mee

Hoop jij net als Gordon dat de volgende premier een vrouw is? Of heeft gender geen invloed op jouw stemkeuze en zie je net zo graag een man als een vrouw op die positie? Laat het ons weten en praat mee via onze Facebookpagina of via onderstaande post op onze Instagram!