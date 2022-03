Let op! De namen zijn om privacy-redenen veranderd.

Haaroorlog

Barbara (50): „Mijn zus (destijds 9) knipte tijdens een ruzie het haar van mijn Barbie af. Ik (destijds 8) pakte ook een schaar en knipte haar vlecht af toen ze sliep. We kregen allebei straf, maar ik meer dan zij omdat ik er geen spijt van had. Eerlijk? Ik heb er nog steeds geen spijt van. Ik was dol op die Barbie en het haar van m’n zus zou wél vanzelf weer aangroeien.”

Fantasy-wraak

Kim (37): „Om de vrijheid te vieren, hebben mijn vriendinnen en ik de enorme fantasy-collectie van mijn ex, waar hij zuiniger op was dan op mij, ’s nachts uitgestald op de galerij voor de deur van zijn nieuwe scharrel. Keurig paadje voor de buren vrijgelaten. Maar verder stonden echt alle lelijke draken, zwaarden, trollen, tovenaars, eenhoorns, orks en elven waar ik vier jaar tegenaan heb moeten kijken voor haar deur. Ze mag ze hebben, met hem erbij!”

Bedpret

José (44): „Onze breuk was op zich best geruisloos verlopen. Mijn ex heeft een vlotte babbel en ik kan niet tegen ruzie, dan gaat dat zo. We verdeelden de spullen, hij mocht het bed houden waarin hij me had bedrogen met mijn beste vriendin die bij hem in zou trekken. Ik heb het zelfs nog netjes voor hen verschoond en opgemaakt voor ik de deur achter me dichttrok. En ik heb echt géén idee hoe er jeukpoeder tussen de lakens terecht is gekomen.”

Wraak per garnaal

Angela (41): „Collega T steelt altijd andermans eten uit de koelkast op kantoor, omdat hij te beroerd is om zelf brood te smeren. De stomste smoesjes, hij denkt dat hij ermee wegkomt. Afgelopen zomer – het was nogal warm – was ik het zo beu dat ik een salade met garnalen heb gemaakt die ik thuis twee dagen buiten de koelkast heb bewaard voordat ik ’m op kantoor in de koelkast zette. T had ’m binnen het uur al voor de helft opgegeten en het bakje omgeschud in de hoop dat ik het niet zou zien. Binnen het uur kleurde hij groen en hij is die middag niet meer van het toilet afgekomen. Misschien voortaan toch maar zelf een trommeltje maken?”

Geduld

Sharona (28): „Als afscheidscadeautje voor de vriend die me een geslachtsziekte bezorgde – we waren blijkbaar toch niet exclusief – heb ik zijn reserveband lek geprikt. Er komt een moment dat-ie die nodig heeft. Hopelijk in een berm, in een afgelegen gebied waar het wel even duurt voordat er een sleepwagen is.”

Herrie-terreur

Priscilla (39): „In de stiltecoupé zat een asociale vrouw luidkeels in haar telefoon te kwekken. Toen een mevrouw netjes zei: ’Dit is een stiltecoupé’, kreeg ze een middelvinger als antwoord. Mijn collega en ik zaten intussen op stil met elkaar te appen totdat we allebei Spotify paraat hadden. Zij draaide snoeihard dancemuziek, ik had Lordi gevonden. Zelden is er zoveel herrie in een stiltecoupé geweest. De beller kon geen woord meer verstaan en stapte scheldend op. Daarna was het weer stil, op een heel zacht applausje van de andere passagiers na.”

Naming & shaming

Jinny (49): „Hondenbezitters in de buurt laten hun schatjes graag poepen op het strookje gras voor mijn huis, pal voor de buurtspeeltuin, en zijn dan te beroerd om even een zakje te gebruiken. Sinds we beveiligingscamera’s hebben, is het een kleine moeite om even een filmpje in de buurtapp te zetten met als suggestie ’Je bent wat vergeten, ruim je het nog even op?’ Het werkt perfect, er is geen drol meer te bekennen.”

Wachtwoord

Andrée (48): „Nadat ik ontdekte dat mijn man op Tinder zat, heb ik er even bij gezet dat hij een ingekakte vader van drie kinderen met erectieproblemen is. Het was een eitje, hij gebruikt altijd hetzelfde wachtwoord: de verjaardag van zijn moedertje.”

Zusterliefde

Jinte (44): „Mijn nichtje maakte de faux pas om haar verloving aan te kondigen op de bruiloft van haar zus, waarna de bruid niet meer het stralende middelpunt was. Die nam briljant wraak door op de bruiloft van haar zusje niet alleen aan te kondigen dat ze zwanger was, maar ook meteen met een confettikanon een gender reveal te doen. Het heeft even geduurd voordat het weer goed was tussen die twee.”

Verlate wraak

Ellen (37): „Het meisje dat me vijf jaar lang het leven zuur maakte op de havo – ik had op mijn vijftiende een maagzweer omdat ik zo door haar werd gepest – kwam twaalf jaar later bij me solliciteren. Ze herkende me en deed net alsof we dikke vriendinnen waren geweest. Ik heb haar door elke hoepel laten springen die ik kon bedenken: assessment-test, capaciteitstest, persoonlijkheidstest en praktijksimulatie. Ze dacht echt dat ze al binnen was, toen ik haar alsnog heb afgewezen. Niet alleen uit wrok, uit haar persoonlijkheidstest bleek dat ze nogal wat ’uitdagende’ karaktereigenschappen had. Dat wist ik allang.”

Laatste standje

Maysa (57): „Mijn moeder vond het vreselijk dat mijn twee oudere zussen het zo vaak over de erfenis hadden en de spullen al aan het verdelen waren toen ze nog leefde. Bij een notaris heeft ze in stilte haar testament laten veranderen. Vlak voor haar dood – terminale kanker, ze koos voor euthanasie – bleek ze al haar spaargeld, minus een bedrag voor de uitvaart, te hebben weggegeven aan goede doelen. We kregen slechts de helft van ons kindsdeel, wat neerkwam op wat spullen en elk zo’n vijfhonderd euro. Mijn zussen ontploften bij de notaris, ik kon er wel om lachen. Het was een passend laatste lesje van een sterke dame die op goede manieren gesteld was.”

Liever kwijt dan rijk

Filou (36): „Ik ben digitaal wat meer onderlegd dan mijn ontrouwe ex en heb voor ik bij hem wegging nog even het wachtwoord van de smart thermostaat veranderd. Met duivels genoegen zet ik sindsdien af en toe op afstand de thermostaat op vijf graden als het vriest en op 35 graden als het al bloedheet is. Het is nog steeds niet in hem opgekomen om een nieuw wachtwoord aan te vragen. Liever kwijt dan rijk, zo iemand.”

Teamwork

Naima (41): „Ik had een collega die veel praatte, weinig deed, maar aan het einde van een klus wel handig alle eer naar zich toetrok. We hebben toen twee dossiers aangelegd: een fake dossier waar ze toegang tot had en een echt dossier waar alleen mijn drie naaste collega’s en ik in konden. Bij een voortgangsvergadering was ze weer eens interessant aan het doen en zei ze dat zij wel even zou vertellen hoe de zaken ervoor stonden. Laptop open, ’haar’ dossier open. Ze had er duidelijk nog nooit eerder in gekeken, anders had ze wel gezien dat er maar één ding instond: ’Wie niks uitvoert, heeft geen recht van spreken.’ Ze mompelde dat ze niet lekker werd en is niet lang daarna opgestapt.”

Domme dumpers

Marit (61): „Buren dumpten afval dat ze niet kwijt konden regelmatig op de parkeerplaats bij het natuurgebied waar ik vaak met onze hond loop. Wel vier keer per jaar op vakantie, maar te asociaal om gewoon een grotere bak te huren. Handschoenen aan, wat enveloppen en doosjes gefotografeerd – aan recyclen doen ze uiteraard ook niet – en een en ander via een openbare desktop in de bibliotheek onder een andere naam aan Handhaving verstuurd. Ze kregen een vette boete én de kosten voor het opruimen zijn op hen verhaald. Lekker hoor.”

Algemeen belang

Dagmar (64): „Toen het jonge stel aan wie we ons huis wilden verkopen nog net niet in tranen op de stoep stond met de vraag waarom we hun bod niet hadden geaccepteerd, ontdekten we dat onze makelaar met een andere makelaar een vuil spelletje speelde om naast de courtage nog een bonus op te strijken. Ze wachtten een paar dagen voor ze een huis op Funda zetten om andere makelaars een voorsprong te geven en onderhandelden onderling over biedingen, zonder de verkopers of kopers daarin te kennen. Binnen een paar dagen hadden we met z’n vieren een flink dossier met dingen die niet klopten. Gemeld bij de NVM, makelaar geconfronteerd en afgezegd, huis voor een redelijke prijs verkocht aan het jonge stel, daarna samen een interview gegeven aan de regionale krant over deze praktijken.”

Dát zal ze leren

Anne-Sophie (42): „Vorige week heb ik een phisher ruim een uur aan het lijntje gehouden op WhatsApp. Hij/zij deed zich voor als mijn dochter en kwam met een vertrouwd verhaal: ’Nieuw nummer, gooi het oude maar weg en o, ik zit even krap, zou je wat geld kunnen voorschieten?’ Maar ik wist meteen: dit klopt niet. Ik ben de betrokken moeder gaan uithangen: ’Hoe kan dat nou, ik maak me zorgen over je, je eet toch wel goed? Papa heeft al zo’n last van zijn hart.’ Na ongeveer een uur trollen was de oplichter zo uitgeblust van het liegen en aandringen dat er een ’laat maar’ kwam. Meteen geblokt. Voor alle duidelijkheid: ik ben niet getrouwd en ik heb geen kinderen.”

Missie geslaagd

Imme (45): „De parkeergelegenheid bij kantoor is krap, zodat het nogal wat ergernis opwekte dat een collega altijd heel slordig parkeerde en zo twee vakken inpikte. Het vergde enig overleg, geapp en geregel, maar op ’de dag des oordeels’ hebben we hem óók heel slordig klem geparkeerd: twee auto’s er schuin voor, twee ernaast. Het was absoluut het gedoe waard om met het ov naar huis te gaan en de volgende dag mee naar het werk te reizen. We hebben genoten van de beelden van de beveiligingscamera’s waarop hij als een kleuter staat te tieren toen hij naar huis wilde. Sindsdien houdt hij het keurig bij één vak.”

Dit artikel stond in een oude VROUW Glossy. Het nummer dat nu in de winkel ligt staat in het teken van de liefde. Wij spraken vijf vrouwen met relaties waar de omgeving nou niet echt om stond te juichen. Zo vertelde Kim (52) dat ze verliefd werd op iemand in de gevangenis. Of Revé (34) die verliefd werd op een inheemse gids uit de binnenlanden van Suriname. Verdriet over het verlies van liefde komt ook aan bod in dit nummer. Wij laten vijf vrouwen vertellen over de liefde die ze verloren. En verder hebben we natuurlijk nog een heleboel andere heerlijke leesverhalen, modereportages, beautytips en de lentehoroscoop.