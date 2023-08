’Niet fijn als de klas ’hanky panky Shanghai’ zingt, maar je wil de pret niet bederven’

Programmamaker Kelly-Qian van Binsbergen (31) werd als klein meisje geadopteerd uit China. Een onbekend leven in de miljoenenstad Guiyang werd ingeruild voor een leven met twee Nederlandse adoptieouders in een dorpje in West-Zeeuws Vlaanderen. Het leidde tot een jarenlange worsteling met haar identiteit, iets dat ze onderzoekt in de documentaireserie De Afhaalchinees.

’Het voelt ondankbaar en gemeen om kritisch over adoptie te praten.’ Ⓒ Omroep ZWART