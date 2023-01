Liana: ’Of wij betaalverzoeken gebruiken? Ben je serieus?!’

„Het beroep binnenvaartschipper wordt gedomineerd door mannen. Dit had ik al door op de schippersopleiding in Rotterdam. Zo dacht de bemanning op mijn eerste stagedag dat ik voor de administratie kwam in plaats van als matroos. Een onschuldig foutje hield ik mezelf voor. Maar in plaats van mij de fijne kneepjes van de binnenvaart te leren, kreeg ik huishoudelijke taken toegewezen, zoals koken.

Kapitein

Uiteindelijk kreeg ik bij mijn tweede stage bij een gezinsbinnenvaartschip de kans om als matroos echt het vak te leren. Daarna ben ik zelfstandig gaan varen als kapitein. In deze periode kwam ik op het idee om over mijn bestaan als binnenvaartschipper te gaan vloggen.

Dit heb ik met heel veel plezier gedaan totdat ik in 2020 beviel van mijn zoontje. Mijn binnenvaartvlogs zijn echt uniek, want ik kende voor mij nog niet niemand die dit deed. Mijn vlogs laten behalve spectaculaire uitzichten, het reilen en zeilen van een groot binnenvaartschip zien. Momenteel haal ik er een fulltime salaris uit, omdat het zó populair is.

Huishouden

Aan boord is mijn zoontje Ollie het gelukkigst. Met vijf weken namen Alex en ik, Ollie al mee aan boord. Elke keer als we weer bij het schip aankomen- na twee weken in ons huis te hebben gewoond - zegt hij: ’We zijn weer thuis.’ Ik hoef daarentegen niet permanent op het schip te wonen. Ik zou me opgesloten voelen; je bent heel erg afhankelijkheid en je mist een stukje vrijheid. Alex werkt ook in de nacht. Er is ook andere bemanning, maar mijn man maakt diensten van 18 uur. Het lijkt heftig, maar je hoeft alleen maar te zitten, haha. Ik neem het ook weleens van hem over. Als hij even zijn ogen dicht wil doen.

Alex is kapitein in loondienst van de chemicaliëntanker, een binnenvaartschip, Phorcys, waarop wij dus om de twee weken wonen. Sinds mijn bevalling werk ik meer op de achtergrond in de binnenvaart. Er moet namelijk altijd iemand aanwezig zijn die niet in dienst is, om extra op te letten. Dit komt mij goed uit, want dan kan ik meer op de kleine letten. We varen onder andere door Nederland en Duitsland. Door mijn vlogaccount ben ik zelfs zzp-er geworden, omdat ik naast het vloggen ook andere klussen krijg aangeboden.

Aan boord

Met mijn werk ben ik 24 uur per week bezig. Aangezien privé en zakelijk door elkaar lopen, is het lastig om de knop om te zetten. Als we in ons huis zitten; laat ik ons leven daar zien. Daarnaast ben ik vaak weg voor klussen. Deze klussen film ik niet allemaal, maar een klus kan een vlogopdracht, een sociale media training of het geven van vlogworkshops zijn. Die vlogworkshops geef ik ook weleens online tijdens het varen.

De coolste klus die ik heb mogen doen, was een vlog maken achter de schermen bij de binnenkomst van een vrachtvliegtuig op Eindhoven Airport. Zo’n vliegtuig is gigantisch. En als we op het schip zitten, vinden kijkers het geweldig om te zien hoe alles werkt als we varen.

Vroege uurtjes

Op de boot is mijn man meestal in de vroege uurtjes al wakker. Al varend ontwaak ik een paar uur later en maak Oliver wakker. Dan kleed ik hem aan, maak ontbijt voor ons en verzorg dan een paar uur later de lunch. In de namiddag slaapt Ollie en heb ik een momentje voor mezelf waarin ik wat aan werk kan doen of een serietje kan kijken. Vervolgens kook ik in de avond.

Mijn dagen op de boot bestaan dus vooral uit vloggen, monteren van mijn vlogs én het verzorgen van mijn twee mannen. Op het water heb ik dus 100% de zorg over Oliver en het huishouden. Het is een heel mooi schip, dus we hebben net zoveel huishoudelijke apparatuur tot onze beschikking als thuis, zoals een droger, wasmachine en vaatmachine. Daarnaast hebben we een grote drinkwatertap en Ollie heeft zijn eigen slaapkamertje.

In het huis is het eigenlijk andersom. Dan doet Alex de huishoudelijke taken: wassen, schoonmaken, het vuilnis buiten zetten én neemt hij de zorg van Oliver op zich. Het enige wat ik thuis ook doe is koken. Laatst heb ik wel met hem afgesproken dat hij ook één keer per week kookt. Hij kan het eigenlijk heel goed, alleen heeft hij er geen zin in.

Moeilijke baby

Oliver was een heel moeilijke baby. Hem alleen laten was geen optie. Nu is hij een stuk makkelijker. Hij vindt het zelfs fijn om alleen te spelen. De huishoudelijke taken en de zorg voor Oliver zijn nu beter tussen ons verdeeld. Vroeger was dat wel anders. Ik kon dan niet te lang van huis wegblijven. Vaak kreeg ik een belletje van Alex met de vraag of ik weer naar huis kon komen, omdat er iets met Ollie was.

Alex is de klusjesman thuis. Als er aan boord iets kapot is, is het de taak van bemanning om dit te fixen, dus daar hoeft Alex zijn handen niet aan vuil te maken. Ik ben wel handig, maar hij doet het nét iets beter. Onze huishoudelijke taakverdeling en de 50/50 zorg over Ollie is vanzelf ontstaan. Daar hebben we niets voor hoeven doen.

Financiën

Wij betalen de vaste lasten, uitjes en boodschappen van onze gezamenlijke rekening. We hebben ook nog ieder een eigen rekening. Op mijn eigen rekening heb ik een deel van mijn inkomsten staan, maar ik vul daarnaast regelmatig de gezamenlijke rekening aan met geld dat ik via vlogklussen heb gekregen. Ik kwam met het idee van een gezamenlijke rekening, maar dit was eigenlijk meer voor de vorm. Het leek me wel zo handig is als je toch samen bent. Ik zie mijn geld ook meer als ons geld. Alex denkt er hetzelfde over.

Mijn eigen kleding en de kleren van de mannen neem ik voor mijn rekening en komen dus uit mijn potje. Ollie is nog te klein, maar Alex koopt zelf nooit iets. Als ik het dus niet voor ze koop, lopen ze er allebei als zwervers bij, haha. Of wij betaalverzoeken gebruiken? Ben je serieus?! We maken juist grapjes over stellen die dit doen.

Financieel onafhankelijk zijn is een rode draad in mijn leven. Te allen tijde; je weet nooit wat er kan gebeuren. Als er één uitvalt, zorgen we voor elkaar; dat staat vast. Maar mijn handje ophouden? Dat nooit! Mijn moeder heeft ook altijd gewerkt. Zij heeft me altijd op het hart gedrukt op mijn eigen financiële benen te staan.”

