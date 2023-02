Hoe kies je het juiste bob-kapsel?

Een bob-kapsel is er in allerlei lengtes. Dat biedt al voordelen om daar maar mee te beginnen. Wil je niet gelijk van (half)lang haar overstappen op een kort geknipt kapsel dan is een halflange bob een prima tussenfase of een uiteindelijke keuze. Een en ander hangt er wel vanaf of je steil of krullend haar hebt. Zorg in dat laatste geval dat de kapster het haar niet te kort knipt in een bob aangezien gekruld haar na het wassen en drogen altijd iets ’omhoog kruipt’ en dus korter oogt!

Plukjes

Durf je het erop te wagen en je haren korter te knippen dan is een bob zeker een goede optie, want die is dit seizoen helemaal hot in allerlei varianten. En wie niet helemaal kort gaat kan ook altijd nog een klein knotje maken om het haar op te steken. Het hoeft ook allemaal niet zo gestyled, want de warrige bob in plukjes is juist heel leuk. Draag deze met opvallende, grote oorbellen als blikvanger! En heb je de smaak te pakken, dan kan de bob altijd bij een volgend kappersbezoek een stukje korter geknipt worden.

Rond gezicht

Toch liever niet te kort en heb je een rond gezicht? Ga dan voor de lange bob, de ’lob’ waarbij het haar onder de kin valt en net boven het sleutelbeen. De punten worden dan bot afgeknipt waardoor het haar extra volume krijgt. Dit kun je lekker warrig dragen door met wat gel of wax aan de slag te gaan, maar een krul erin brengen met de krultang (of lichte waves) is ook een optie. Dit is ook een prima truc om het gezicht langer en slanker te laten lijken. Ook de asymmetrische bob zal je goed staan! Een shaggy bob is de halflange bob en ook die mag lekker wild gedragen worden, niet te netjes. Een paar highlights aan de voorkant frissen de boel direct ook op en kunnen een pony extra volume geven. Wil je testen of deze bob je staat? Rol dan je lange haar op naar binnen en zet het losjes met spelden vast. Zo kun je prima checken of dit je nieuwe coupe zou kunnen worden.

Volume

Geen zin in een te strenge, steile bob? Dan is het zaak om de boel te krullen of de uiteinden van het kapsel juist extra steil te maken. Ook een volumepoeder of een droogshampoo kan uitkomst bieden. Breng dit aan op de wortels van het haar en veeg dit goed door elkaar voor een ’messy look’. Een gelaagde bob in A-lijn geeft ook extra volume vanwege de korte lagen aan de achterkant en de langere lokken voor.

Franse Bob

Heb je een heel slank, smal gezicht? En vrij dun haar? Dan past de Franse bob heel goed bij jou, denk aan het jongensachtige model dat françaises graag heel stijlvol dragen, denk aan de stijl van model Ines de la Fressange. Dit kapsel komt iets boven de kin uit en mag ook best wat warrig en nonchalant gestyled worden. Dit kapsel oogt direct jeugdiger. Kies eventueel ook voor een volle pony want dat maakt het gezicht instant wat voller (en verhult ook gelijk eventuele rimpeltjes in het voorhoofd). Datzelfde geldt trouwens ook voor de Blunt bob, een korte bob die kaarsrecht is afgesneden. Dit model is ook heel geschikt voor een sexy wetlook met veel gel en het haar natgemaakt. Handig als je toch het haar moest wassen of als je op zoek bent naar een femme fatale look tijdens een avondje uit. Combineer deze look met knalrode lippenstift en nagels, zwarte smokey eyes en een jaren twintig charleston jurk en de look is compleet.

Verven

Wil je extra de aandacht vestigen op je nieuwe bobkapsel? Ga dan voor platinablond, zachtroze, lila of peach geverfd haar. Het is een uitdaging, maar succes is verzekerd. Je kunt hiervoor ook gebruik maken van uitwasbare shampoos in die tinten om te kijken hoe het effect is en of het je wel bevalt. Na vijf keer wassen is deze kleur er dan uit en heb je tenminste ook geen uitgroei. Highlights in het haar zorgen ook voor een eyecatcher moment.

