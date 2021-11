’Ik word gebeld met de vraag of het oorlog is in Nederland’

Binnenland

In elf minuten van Breda naar Rotterdam: jaar cel geëist tegen snelheidsduivels

Tegen twee motorrijders die vorig jaar in het nieuws kwamen met een filmpje waarin ze in elf minuten over de A16 van Breda naar Rotterdam reden, is een jaar cel geëist, waarvan de helft voorwaardelijk. De officier van justitie zei dinsdag dat de mannen zich schuldig maakten aan een poging tot doodsl...