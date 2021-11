Premium Binnenland

7-jarig meisje seksueel misbruikt in toiletgebouw van camping in Ees, verdachte gepakt met onderbroekje

Een 7-jarig meisje is op een camping in Ees seksueel misbruikt door een 45-jarige man uit Puttershoek (Zuid-Holland). Dat zei de officier van justitie dinsdag op een zitting in de rechtbank Assen.