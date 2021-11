De vechtscheiding deel 95: ’Als je mij aangeeft ga jij met de billen bloot’

Ik ben geïrriteerd als ik terugkom van het oudergesprek. Ten eerste door Bas, want die moet natuurlijk weer joviaal doen met de conrector. Leuk elkaar op de schouders meppen omdat ze toevallig fan zijn van dezelfde voetbalclub. Sukkels. We worden de les gelezen over onze dochter. Dan ga je toch niet de populaire jongen uithangen?

En ten tweede: de relatie van Lente met de DJ. Het irriteert me dat ik daar geen grip op heb. Vanaf het moment dat ik de foto’s met teksten van hem in haar bed vond probeer ik hem tot reden te brengen maar dat lukt niet.

Online confrontatie

„Het gaat me niet om haar Anouk, maar om jou. Dat weet je.” „Doe niet zo idioot”, app ik. „Ik wil jou helemaal niet, dus waarom zou je mij willen? Wat heb je aan iemand die jou niet wil?” „Jij weet niet wat je wilt, Anouk. Maar neem je tijd. Ik vermaak me ondertussen met je dochter.” „Blijf met je tengels van Lente af. Zij heeft hier niets mee te maken.” „Dat denk jij. Lente heeft er alles mee te maken. Ze is haast niet te houden.”

Mijn maag draait om als hij dat zegt. „Ik geef je aan. Ze is nog geen zestien, dus je bent strafbaar”, dreig ik. Hij stuurt een lachend gifje. „Mij aangeven? Wat wil je dan zeggen? Dat je ex-minnaar plaatjes draait voor je dochter? Daar is toch niets mis mee? Nee, als je mij aangeeft ga jij met de billen bloot, want dan vertel ik alles. En dat wil je niet. Dan weet iedereen van jou en mij en van alles wat je hebt gedaan om je man dwars te zitten. Wat zal Marga boos op je zijn, want ze aanbidt mij. En je vriendje Samuel? Die is vast geïnteresseerd in jouw seksleven van het laatste jaar. Vertel ze het maar, dan zien we wel wie er raar opkijkt.”

Hij heeft gelijk. Hij weet te veel. Ik moet hem niet tegen me in het harnas jagen, maar inzetten op het gezonde verstand van Lente. Misschien kan ik haar wel overreden om afstand van hem te nemen.

„Trouwens”, vervolgt DJ zijn app, „je man is ook dol op me. Ik ben weer gevraagd voor een personeelsfeestje op zijn kantoor.” „Pas maar op”, app ik terug. „Bas was not amused.” De DJ doet er het zwijgen toe.

Verbod

„Waarom is hij hier?” vraagt Lente kattig als Bas ’s avonds binnenkomt. „Om te praten”, antwoord ik.

„Oké, veel plezier, ik ga naar boven”, zegt ze. „Nee. Papa is hier omdat wij gister bij de conrector zijn geweest. En daarover willen we met jou praten.”

„Hoezo?” „Nou, liefje. Je cijfers zijn niet goed en je spijbelt.” „Wie zegt dat?” „De conrector.” „Die eikel weet niet waar hij het over heeft.”

„Natuurlijk wel, Lente. Je leraren klagen bij hem over je afwezigheid en je cijfers.” „Oké, dan zal ik het niet meer doen. Kan ik dan nu gaan?”

„Lente”, dondert Bas opeens. „Ik wil weten wat er aan de hand is. Waarom ga je met oude kerels mee?” Lente kijkt verschrikt op. Sukkel. Dit had ik willen voorkomen. Zo voer je geen gesprek met een puber.

„Waar heb je het over?” snauwt ze. „Over die DJ waarbij je in de auto stapt in plaats van naar school te gaan.” „Die DJ is mijn vriend. Hij begrijpt me.”

„Die DJ is een oude viezerik die je helemaal niet begrijpt. Het gaat hem ergens anders om”, buldert Bas verder. Ik hef mijn hand naar hem op in een poging zijn mond te snoeren. „Lieverd”, zeg ik, „papa en ik maken ons zorgen. Je schoolcijfers zijn niet goed en deze nieuwe vriendschap heeft ons ook verrast. Hij is ten slotte een stuk ouder en je hebt Sem toch?”

„Dat is iets heel anders.” „Hoe anders?” „Nou op Sem ben ik verliefd, maar Axel begrijpt me. Ik vind het fijn om met hem te praten.”

„Je kunt toch ook met leeftijdsgenoten praten.” „Die weten niet zoveel.” „Of met ons?”

„Jullie begrijpen mij niet. Ik ga heus niet met hem naar bed ofzo.”

„En toch verbied ik je nog langer met die man om te gaan”, bromt Bas. „Je kunt het me niet verbieden. Ik bepaal zelf met wie ik omga.” „Niet zolang je onder ons dak woont.” „Het is jouw dak niet meer.” Ze kijkt ons triomfantelijk aan en pakt dan haar telefoon.

Ik zucht. Zo komen we niet verder. „We willen dat je niet meer spijbelt en meer aandacht besteedt aan je huiswerk”, probeer ik.

Lente kijkt me aan. „Whatever. Jullie krijgen je zin. Axel beantwoordt al de hele dag mijn appjes niet.” Gelukkig, hij heeft zich teruggetrokken. Ze kijkt nog een keer fronsend op haar telefoon. „Ze komen zelfs niet aan”, mompelt ze. „Ik zie maar één vinkje.”