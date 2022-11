Premium Het beste van De Telegraaf

Dít is de nieuwe manier van shoppen (tijdens Black Friday)

’Het zet onnodig aan tot impulsaankopen en slechts één op de tien kijkt er naar uit om op deze dag koopjes te scoren.’ Ⓒ Getty Images

Black Friday, de ultieme koopjesdag bij uitstek aan het eind van het jaar, barst vrijdag weer los en dat betekent dat veel winkels adverteren met hoge kortingen. Hét moment om je outfit voor de feestdagen in te slaan, of een warme winterjas. Gericht shoppen is de nieuwe modeterm: oftewel kiezen voor duurzame basics en blijvertjes.