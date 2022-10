Marion (54): ’Om rond te komen betaalt mijn zoon mee aan de huur’

„Ik ben negen jaar geleden gescheiden. Mark woont nog bij mij, omdat hij door de woningnood nog geen huis kan vinden. De huur van mijn huis is duizend euro, wat voor mij nu te duur is. Om alles te kunnen betalen, zei ik tegen mijn zoon dat we tegenwoordig zuiniger moeten leven. Alleen de vaatwasser aanzetten als het nodig is, de kraan niet te lang aan laten bij het wassen van groenten, en ga zo maar door. ’Doe niet zo moeilijk’, zei Mark toen, ’ik kan echt wel kostgeld betalen hoor.’

Financieel

Zo gezegd, zo gedaan. Mark betaalt driehonderd euro per maand aan huur en betaalt ook de boodschappen. Dat laatste zal ongeveer vijftig euro per week zijn, dus dan komt hij uit op ongeveer zeshonderd per maand. Dat geld hebben we hard nodig: ik heb nog een restschuld van vijftienduizend euro van het huis waar ik met mijn ex in woonde.

Als moeder zijnde vind ik het vreselijk dat mijn kind kostgeld betaalt, maar Mark vindt het niet erg. Hij werkt fulltime als lasser en ik heb een contract van ongeveer zevenentwintig uur per week als beheerder in een sporthal.

Waarom ik niet de schuldsanering in ga? Tijdens mijn scheiding ben ik met niks op straat komen te staan en ik ben gewoon trots op mezelf dat ik er nu langzaam bovenop kom. Ik werk liever hard dan dat ik leef van een uitkering.

Ik betaal de vaste lasten en houd daardoor niets van mijn salaris over. Mark legt daarom soms wat apart zodat ik nog eens leuke dingen kan doen, zoals kleren kopen of naar de kapper. Mijn vakantiegeld spaar ik op om in de zomer motor te kunnen rijden; die kreeg ik van mijn vader voordat hij overleed.

Als Mark uit huis gaat, wordt het financieel lastiger. Maar in november word ik 55 jaar en kom ik in aanmerking voor een seniorenwoning. Ik hoop dat daar iets tussen zit wat ik kan betalen. Voor nu is dat in ieder geval het licht aan het eind van de tunnel.

Huishouden

Het huishouden gaat bij ons ’vanzelf’: als de wastrommel nog niet volledig is gevuld met mijn was, pak ik die van Mark mee en andersom. Het is bij ons nooit georganiseerd: het gaat zoals het gaat en we zijn enorm flexibel. Als hij kookt en een vriendin mij appt of ik bij haar wil eten, zegt hij direct: ’Oh wat leuk! Ga daar lekker heen, bewaar ik de restjes gewoon’.

Hoewel we geen vaste rolverdeling hebben, is Mark wel degene die het meest kookt. Dat komt omdat hij ooit mopperde dat hij het eten te simpel vond. ’Als je wat te mopperen hebt, doe je het maar zelf’, zei ik toen. Dat vond hij alleen maar leuk. Ook doet Mark de boodschappen. Het huishouden regelen we dus echt samen, maar hij is wel verantwoordelijk voor de staat van zijn kamer.

Tip

Belangrijk in het huishouden vind ik dat mijn kinderen niet ’gepamperd’ worden. Mark woont nog thuis, maar dat betekent dus niet dat ik alles doe. Ik hoor wel eens verhalen van moeders dat het kind zit te gamen terwijl zij stofzuigt. Dat zou bij ons niet zomaar gebeuren. Ik heb mijn kinderen vroeger bewust op spelende wijze meegenomen in het huishouden. Dat raad ik anderen ook aan: daardoor gaat het als ze groot zijn een stuk makkelijker.”

