Marianne (39): ’Dáárom stem ik op… JA21’

„Ik stem op JA21 omdat ik me in alles kan vinden wat zij zeggen. Ik vind het een mooie partij en ik heb het idee dat er mensen werkzaam zijn die oprecht bezig zijn met het verbeteren van Nederland. Naar mijn idee pakken ze net iets meer door dan een VVD of een CDA. Daarnaast merk ik dat Joost Eerdmans betrouwbaar is. Hij interesseert zich voor wat zich in de samenleving afspeelt.”

Partijagenda

„Ik vind scholing één van de belangrijkste punten op de agenda. JA21 is er echt voor de studenten. Ze willen het leenstelsel afschaffen en terug naar de basisbeurs. Daar ben ik heel erg voor. Ik heb zelf twee zoons (19 en 20 jaar) en ik heb gelukkig de financiële middelen om mijn kinderen te laten studeren, maar ik zie ook genoeg ouders die dat niet kunnen. Kinderen studeren dan vaak niet door en dat is zonde van de kwaliteiten die zij hebben. Daarnaast ben ik er ook heel erg voor dat Nederland meer eigen keuzes gaat maken en dat Europa iets meer naar de achtergrond gaat.”

Corona

„Corona heeft mijn keuze niet zozeer beïnvloed. Ik heb respect voor Rutte en de Jonge, want ga er maar eens aan staan. Ik zou niet weten welke andere partij het beter zou hebben gedaan. Toch denk ik dat er wel wat punten anders kunnen in het coronabeleid. JA21 ontkent de coronacrisis niet, maar ze denken wel in oplossingen.”

2017

„In 2017 stemde ik op de VVD, omdat ik destijds achter het partijprogramma stond. Ik had veel vertrouwen in Rutte en de VVD. Ik denk dat mijn keuze voornamelijk veranderd is doordat ik nu meer achter het partijprogramma van JA21 sta en omdat de VVD toch wel genoeg stemmen krijgt om in de kamer te blijven. Ik denk dat het een keer tijd is voor een nieuw geluid in de kamer en daarom stem ik op JA21.”

