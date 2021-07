Deze olympische moeders moeten thuisblijven: ’Ik ben allang blij dat het doorgaat’

Sport

Niek Kimmann start ondanks klapper: ’Geen fruitmanden sturen’

BMX’er Niek Kimmann zal gewoon van start gaan ondanks zijn blessure na de aanrijding van afgelopen maandag. Volgens bondscoach Raymon van der Biezen is Kimmann, die in botsing kwam met een plotseling overstekende official, in staat om donderdag te beginnen aan de BMX-wedstrijden.