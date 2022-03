Daghoroscoop 5 maart - Raak niet in de stress, Waterman

VANDAAG JARIG

Binnen een relatie zijn twee uitgangspunten fundamenteel. De ene is dat ieder zichzelf moet kunnen zijn om de relatie levensvatbaar te houden, het andere punt is dat een relatie iemand completer moet maken. In wezen betekent dat, dat je alleen maar gelukkig kunt zijn als de ander dat ook is.

ZONDAG JARIG

Meerdere trends op financieel gebied passeren dit jaar de revue. Dat is de invloed van Mars, die een ongebruikelijk lange tijd doorbrengt in je horoscoop. Familiebanden kunnen een doorslaggevende een rol spelen als je werkzaam bent in de horeca, makelaardij of in het onderwijs.

RAM

Nieuwe vrienden kunnen je machtige bondgenoten bezorgen en je kunt de kans lopen iemand te ontmoeten die je vleugels geeft. Schenk geen geld aan iets wat dat niet waard is. Oriënteer je tevoren over het doel van een geldverzoek.

STIER

Angst over een situatie kan je het hele weekend vervolgen. Probeer je los te maken van jouw ego door te mediteren. Een oude vriend(in) kan contact zoeken en herinneringen willen ophalen. Vraag jezelf af of je daar wel behoefte aan hebt.

TWEELINGEN

Communicatieve kwesties kunnen een groot deel van jouw weekend in beslag nemen. Neem de tijd om contacten te leggen. Een uitstekend moment om een idee te lanceren. Als je geduldig en ijverig bent wordt een wens werkelijkheid.

KREEFT

Let op je impulsen want er is een verhoogd risico op een ongeluk. Een op handen zijnde gebeurtenis kan je de winkels in drijven op zoek naar een spectaculair kledingstuk. Kruip vanavond op de bank met een goed boek.

LEEUW

Een geschikt weekend voor een sociale gebeurtenis met partners en kinderen. Geniet van de goede dingen van het leven. Werk je in de dienstensector dan zal het je goed gaan. De kosmos raad je aan te sparen voor je pensioen.

MAAGD

Je zult je moeten aanpassen en compromissen moeten sluiten. Let op hetgeen anderen zeggen want er kan tussen de regels door sprake zijn van een onderdrukte mening. Een uitstekend weekend voor een te lang uitgestelde verzoening.

WEEGSCHAAL

Breng wat afwisseling in je routine om een gevoel van verveling of onrust te voorkomen. Uitslapen kan worden verstoord door een vroeg telefoontje van iemand die verkeerd gedraaid heeft. Ga ook naar buiten.

SCHORPIOEN

Van kennissen kun je een nieuwe vaardigheid oppikken die een wereld voor je kan blootleggen waarvan je het bestaan niet vermoedde. Ga kennismaken met je buren als je pas bent verhuisd en nodig ze uit voor een glas.

BOOGSCHUTTER

Een gunstige periode voor degenen die met artistiek werk hun boterham verdienen. Schrijvers en sprekers zullen moeiteloos de juiste woorden vinden. Een sociale gebeurtenis kan onverwacht voordelen te bieden hebben.

STEENBOK

Koester geen te hoge verwachtingen; neem zaken zoals ze zijn. Plannen kunnen veranderen en je onder druk zetten om alternatieven te bedenken. Bezoekers of telefoontjes kunnen je privacy schenden maar ook leuk zijn.

WATERMAN

Raak niet in de stress als plannen veranderen of niet doorgaan. Met een flexibele houding krijg je meer voor elkaar dan wanneer je gevangen blijft in een onwrikbaar standpunt. Ga een half uur joggen om te ontspannen.

VISSEN

Let op met wat je aan wie vertelt. Bespreek een emotionele kwestie uitsluitend met de betrokkenen. Laat je niet verleiden tot een tirade tegen mensen. Ga liever niet stappen, gebruik geen alcohol of drugs en ga vroeg slapen.

