Hoe kan het dat chips gezonder lijkt dan olijfolie?

De Nutri-Score is momenteel nog in ontwikkeling, maar je hebt het logo misschien al wel voorbij zien komen. In een aantal supermarkten loopt namelijk al een pilot met de Nutri-Score. Deze pilots dienen als onderzoek en voorbereiding van de invoering van het logo dat producten moet voorzien van een gezondheidsindicatie. De scores op dat logo lopen van A tot en met E: een groene A is de meest gezonde keuze en de rode E de minst gezonde.

Waarop gebaseerd?

Maar waar is de Nutri-Score op gebaseerd? Gerda Feunekes, directeur van het Voedingscentrum, is expert op het gebied van de relatie tussen voeding en consumentengedrag. „De Nutri-Score zou mensen kunnen helpen sneller en makkelijker te zien wat een gezondere keuze is binnen een productgroep. De score is gebaseerd op de samenstelling en voedingsstoffen van producten: positieve componenten zijn bijvoorbeeld eiwitten, groenten en vezels. Die verhogen de score, terwijl negatieve componenten zoals suiker, zout en verzadigd vet de score omlaag halen.”

Waarom wil het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de Nutri-Score invoeren? Ruben van Dorssen, woordvoerder van het ministerie: „Dit stond in het preventieakkoord van 2018. Om mensen te helpen om een gezonde keuze te maken, moet veel gedaan worden en de Nutri-Score is een van de manieren om bij te dragen aan de gezondheid van mensen.” De Nutri-Score is een internationaal systeem: verschillende landen werken met hetzelfde algoritme. Van Dorssen: „We hebben eerder een vergelijkbaar systeem gehad in Nederland, zoals het vinkje, maar dat werkte niet zo goed. Daarom zijn andere systemen onderzocht. De Nutri-Score werd in de onderzoeken het best begrepen door de consumenten en dat gaf voor ons de doorslag. Daarom willen we dat in Nederland invoeren en mogen supermarkten er alvast pilots mee doen.”

Gezond?

Feunekes merkt op dat de Nutri-Score op dit moment niet optimaal werkt omdat het scoremodel erachter nog niet aansluit bij de Nederlandse voedingsrichtlijnen. „De score geeft niet aan of een product zelf gezond is, maar of het gezond is in vergelijking met hetzelfde soort producten. In het koekjesschap zijn er bijvoorbeeld koekjes met veel suiker en daarnaast gezondere koekjes met vezels en minder suiker. Die eerste koekjes krijgen misschien een C of een D, terwijl de gezondere optie een B of een A als score kan krijgen. Maar koekjes staan nog steeds niet in de Schijf van Vijf. Een pak koekjes met een A is dus niet even gezond als een stuk groente met een A. De Nutri-Score is niet gemaakt om producten uit verschillende groepen met elkaar te vergelijken. Olijfolie krijgt vaak een C of een D volgens de Nutri-Score, terwijl het een product is dat hoort in de Schijf van Vijf. Dit maakt de score mogelijk verwarrend voor de consument. Daarom is het goed dat een internationale wetenschappelijke commissie het scoremodel verbetert.”

Consumenten kunnen dus chips tegenkomen met een C als score en 30+ kaas met een D, terwijl kaas wel in de Schijf van Vijf staat. Van Dorssen: „De Nutri-Score helpt consumenten om producten uit dezelfde productgroep elkaar te vergelijken, maar het systeem is niet bedoeld om een vergelijking tussen verschillende productgroepen te maken. Dus je vergelijkt bijvoorbeeld chips met andere soorten chips. Vergelijkbare producten noemen we een voedingscategorie, maar deze zijn niet ergens gedefinieerd. Wanneer de Nutri-Score ingevoerd wordt, zal dit helder naar de consumenten worden gecommuniceerd. Het risico op verwarring bij de consument zal beperkt zijn door de beperkte schaal van pilots die we uitvoeren. Bovendien gaan we ervan uit dat de Nutri-Score pas echt de volle aandacht krijgt als supermarkten, bedrijven en de overheid hierover breed gaan communiceren.”

Schijf van Vijf

Het is voor Feunekes duidelijk wat er moet gebeuren met de Nutri-Score. „Op social media zien we mensen voorbij komen die de scores op bepaalde producten nu terecht verwarrend vinden. Door het scoremodel meer in lijn te brengen met de voedingsrichtlijnen, hopen we dat de verwarring weggenomen wordt. In de Schijf van Vijf staan alleen gezonde voedingsmiddelen. De Nutri-Score heeft voor ongezonde producten soms wel een A of een B op de verpakking staan, omdat er bijvoorbeeld extra eiwitten aan toe zijn gevoegd. Dan kan het voor een consument een gezonde keuze lijken, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Want extra eiwitten toevoegen aan een ongezond product maakt het niet opeens gezond. Kies vooral producten die in de Schijf van Vijf staan.”

Besluit

Van Dorssen ziet ook de mogelijke verwarring die de Nutri-Score met zich meebrengt. „De Nutri-score zegt alleen iets over het product zoals het in de supermarkt ligt en houdt geen rekening met de bereidingswijze. Friet kan bijvoorbeeld een goede score hebben, terwijl het na bereiding in olie natuurlijk geen gezond product is. Er zijn verschillen tussen de uitslagen van de Nutri-Score en de Schijf van Vijf. Daarom zijn we nog in discussie met het wetenschappelijk comité dat achter het algoritme zit. We kijken of we het beter kunnen laten aansluiten met de voedingsrichtlijnen die we hebben in Nederland. We verwachten binnenkort een uitslag daarvan. Dan gaan we een finaal besluit nemen en wordt de Nutri-Score ingevoerd. Natuurlijk komt er dan ook een grote voorlichtingscampagne waarin heel helder wordt uitgelegd hoe je met de Nutri-score gezond je voordeel kunt doen tijdens de boodschappen.”