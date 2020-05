’Die mekkeraars hebben hun kinderen tijdens deze crisis amper gezien’

Ochtendhumeur is een mij onbekend fenomeen. Hoe vreselijk moet het zijn om ieder etmaal in mineur te beginnen? Doe normaal, pluk de dag! Niet dat het hier om 7.00 uur ’s ochtends een poel van jolijt is. Er heerst vooral een perfecte stilte.

Geen woord te veel weerklinkt en muziek of tv-geleuter ontbreken. Er zijn slechts decibellen van pruttelende koffie of een ritselend krantje. „Jij nog een bakkie?” is de langst uitgesproken zin. Overige communicatie komt wel na de douche. Weldadig, die ochtendrust.

Plaag

Deze is in de coronaperiode echter danig verstoord door de plaag van buurtkinderen. Eerst werden deze notoire herrieschoppers door het kabinet wekenlang uit de schoolbanken geweerd. Toen onderwijs weer verantwoord werd geacht, volgde nog een meivakantie.

Aangemoedigd door de amper onderbroken zonneschijn, werd die veelal buiten gevierd. Thuiswerkende ouders beklaagden zich onophoudelijk over hun plots zo zware combitaak van opvoeder, leraar en kostwinnaar tegelijk.

Herrie

Het waarom bleef mij volstrekt onduidelijk. De mekkeraars hebben hun nazaten amper gezien: al dat addergebroed leek zich immers dagelijks precies voor mijn deur te verzamelen. Wát een herrie.

De steevast rumoerige avonden eindigden met gelal van pubers op opgevoerde scooters. De ochtenden werden meer dan eens ingeluid door nijdig gekrijs van verwende peuters die klaarblijkelijk hun carrière-ouders amper herkenden en verlangden naar de stagiaire op de crèche.

De coronacrisis zal voor mij tot in lengte van jaren samenhangen met onopgevoede en herrie schoppende peuters, kleuters en pubers. Ook daarom geldt deze pandemie als de grootste ramp sinds de Tweede Wereldoorlog. Slaaptekort door blèrende obesitaskinderen van loopbaan-hitsige ouders, die zelfs als ze slechts luttele meters verderop thuis werken net doen of ze niets horen. Zoals u leest, daar krijg je een ochtendhumeur van.

Dit verhaal komt uit VROUW Magazine.