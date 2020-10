’Mijn ex stuurt ons verkouden kind gewoon naar school’

„Mijn ex is van het sceptische kamp als het gaat om het coronavirus”, schrijft Violette. „Zo heeft hij onze zoon (15) onlangs gewoon naar school laten gaan, terwijl hij in contact is geweest met iemand die positief getest is én zelf verkouden was. Ik vind dat totaal onverantwoord, maar mijn ex is er laconiek onder. ’Hij gelooft er niet zo in’ en een verkoudheid is geen enkele reden om thuis te blijven, vindt hij.”

„Het vervelende is: zodra mijn kinderen bij mij zijn, leven ze weer volgens mijn normen en waarden. Ik ben bang dat dat verwarrend voor ze is en dat ze het gevoel hebben te moeten kiezen. Bovendien: ik wil helemaal niet dat ze beïnvloed worden door de rare ideeën van hun vader! Verkouden in coronatijd betekent gewoon ’ziek’. Hoe moeilijk kan het zijn? Wat kan ik doen om hem dit duidelijk te maken?”

Gezamenlijk belang

Corona of geen corona, gescheiden ouders zullen altijd een gezamenlijk belang delen: hun kind(eren). Dat stelt familie- en scheidingsmediator Bernadette Keijzer. „Dus hoe ver de opvattingen van vader en moeder ook uit elkaar liggen, het is hoe dan ook noodzakelijk hierover in gesprek te gaan. Wat schuilt er achter de behoeften van beide ouders? Waarom denken zij zoals ze denken en handelen ze zoals ze handelen? En wat maakt dat het tot nu toe niet is gelukt om elkaar tegemoet te komen in deze behoeften?”

In bijna alle gevallen die Keijzer meemaakt op haar praktijk, schort het in de communicatie tussen ex-partners. „De communicatie, of beter gezegd het gebrek daaraan, is dan ook vaak de reden dat mensen besluiten uit elkaar te gaan. Vaak wordt gedacht dat de problemen daarom opgelost zullen zijn zodra de scheiding rond is, maar communiceren wordt in veel gevallen juist alleen maar moeilijker - zéker als er kinderen bij betrokken zijn.”

Begrip

Keijzer adviseert Violette daarom open te staan voor de gedachtegang van haar ex-man, hoe onbegrijpelijk die voor haar ook mag zijn. „Je móét met jullie communicatie aan de slag om gezamenlijk tot afspraken te kunnen komen. Toon begrip en vraag hem om hetzelfde. Probeer elkaar inzicht te geven in jullie eigen perspectief. Je kunt hem bijvoorbeeld vragen waarom hij zo sceptisch is, en jij kunt op jouw beurt uitleggen waar jouw angst voor het virus vandaan komt.”

In plaats van de kont tegen de krib te gooien, zou Violette dus haar eigen bezwaren opzij moeten zetten om open te staan voor compromissen. „Als je alleen maar vanuit emotie dingen gaat roepen, komt er alleen maar meer ellende van. En, nog veel belangrijker: deel je onvrede over de denkbeelden van je ex-man nóóit met jullie kind(eren). Als je in het bijzijn van je kind(eren) slecht praat over zijn/haar/hun vader, kraak je indirect ook een helft van hen af. Daardoor kunnen kinderen een minderwaardigheidscomplex ontwikkelen en dat kan hen op latere leeftijd blijven achtervolgen.”