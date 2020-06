Erica: Verlaag de leeftijdsgrens van bevolkingsonderzoek borstkanker naar 40 jaar

Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Met het vrijwillige bevolkingsonderzoek kan bij vrouwen in de leeftijd van 50 tot en met 75 jaar eerder ontdekt worden of iemand borstkanker heeft. Erica van Dam (47) vindt deze leeftijdsgrens te hoog en pleit met haar petitie voor een verlaging van tien jaar.