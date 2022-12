Hoe combineer jij Sinterklaas met het WK-voetbal?

Omdat de verjaardag van Sinterklaas dit jaar op een maandag valt, zullen velen pakjesavond komend weekend al vieren. Ook het Sinterklaasjournaal houdt hier dit jaar rekening mee en zendt daarom de ontknoping van het programma eerder uit. De ontknoping is vanavond rond 18:00 uur te zien. Net na de achtste finale van Nederland tegen de VS op het WK voetbal in Qatar. Zo kun je de twee uitzendingen in principe perfect combineren, maar kies je daar ook voor? Wellicht zie je het als een unieke kans om met z’n allen Sinterklaas te vieren én het WK te kijken? Of vind je juist dat voetbal helemaal niet thuis hoort op Pakjesavond?

Reacties op Twitter

Jeroen vindt het uniek, dat je WK voetbal kan kijken op Pakjesavond, met de kerstboom in huis.

Jesse maakt een schuine knipoog naar Sinterklaas en de beruchte situatie rondom het WK in Qatar.

Akke twijfelt of ze voetbal gaat kijken tijdens het sinterklaasavondje.

Praat mee

Wat doe jij? Ga jij voor een Oranje Pakjesavond? Of verschuif je het festijn vanwege het voetbal naar een andere dag of ander tijdstip? Laat het ons weten en praat mee via onze Facebookpagina.

