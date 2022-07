Zo voorkom, herken en behandel je problemen ’down under’

De meest voorkomende vaginale ongemakken zijn een schimmelinfectie en bacteriële vaginose. De vaginale schimmelinfectie wordt ook wel candida genoemd. De meeste mensen denken bij overmatige afscheiding of een jeukend en branderig gevoel meteen aan een schimmelinfectie, maar in veel gevallen kan het ook om een bacteriële vaginose gaan. Gynaecoloog Adriaanse vertelt hoe je de verschillen tussen deze twee kunt onderscheiden.

Wat is een vaginale schimmelinfectie?

Een vaginale schimmelinfectie ontstaat wanneer de vaginale flora is verstoord. Vrouwen die regelmatig last hebben van deze gistinfectie hebben dat vaak na hun menstruatie, mogelijk ten gevolge van een verstoring van de vaginale flora door tampons en maandverband. Als je hier regelmatig last van hebt, is het raadzaam om naar de huisarts te stappen. Die kan een recept voor een aantal maanden voorschrijven, zodat je de schimmelinfectie bij de eerste symptomen direct kunt behandelen.

De schimmelinfectie, ofwel candida, wordt veroorzaakt door gist. „De candida albicans en candida glabrata zijn de vormen die het meest voorkomen. Vijftien tot twintig procent van de vrouwen draagt deze gisten altijd met zich mee. Af en toe krijgen deze echter de kans om zich te vermenigvuldigen, waardoor een infectie kan ontstaan,” aldus Adriaanse.

Vooral vrouwen die antibiotica of de pil slikken, een verminderde afweer hebben of zwanger zijn, lopen eerder risico op een schimmelinfectie. Een schimmelinfectie kan seksueel worden overgedragen, maar is geen soa.

Wat zijn de symptomen van een vaginale schimmelinfectie?

Bij een schimmelinfectie heb je vaak last van een branderig gevoel, jeuk en brokkelige witte afscheiding. Ook kun je pijn bij het plassen of vrijen ervaren. „Een ontsteking in de vagina door een schimmel is niet ernstig. Meestal zullen de klachten na twee weken verdwijnen, maar je kunt er ook voor kiezen om naar de huisarts te gaan”, aldus Adriaanse.

Hoe kun je een vaginale schimmelinfectie behandelen?

De huisarts kan miconazol voorschrijven. Dit medicijn doodt de schimmel en is in pil- of crème vorm verkrijgbaar. Adriaanse: „Het medicijn clortrimazol is ook zonder recept te verkrijgen. Deze gebruik je één tot drie dagen. Als je voor het eerst symptomen hebt van een vaginale schimmelinfectie, kun je echter beter even naar de huisarts gaan. Je klachten kunnen namelijk ook door iets anders worden veroorzaakt.”

Wat is bacteriële vaginose ?

Bacteriële vaginose is géén vaginale infectie, maar een verstoring van de vaginale flora. Bacteriële vaginose ontstaat wanneer de normale flora vervangen wordt door grote aantallen van andere bacteriën. Het kan veroorzaakt worden door hormonale veranderingen, medicatiegebruik, gebruik van zeep, uitspoelen van de vagina en (frequent) seksueel contact.

Wat zijn de symptomen van bacteriële vaginose ?

Bacteriële vaginose wordt vaak verward met een vaginale schimmelinfectie, maar er zijn wel duidelijk verschillen. „Je herkent bacteriële vaginose vaak aan de groen-gele afscheiding en onaangename geur. Het kan een beetje een vislucht hebben.

Meestal gaat dit niet gepaard met jeuk of een branderig gevoel, zoals bij een vaginale schimmelinfectie vaak voorkomt. Bij bacteriële vaginose zul je snel geneigd zijn om de vagina extra te spoelen, maar dit werkt averechts. De flora kan hierdoor juist nog meer verstoord worden. Probeer dat dus te vermijden.”

Hoe kun je bacteriële vaginose behandelen?

Net zoals bij een vaginale schimmelinfectie gaat bacteriële vaginose vaak vanzelf over, maar de huisarts kan je ook een recept voorschrijven als je klachten lang aanhouden. „Er wordt dan vaak metronidazol voorgeschreven. Het doodt bepaalde bacteriën en is een eenmalige dosis of meerdaagse kuur.

Ook kiezen artsen er vaak voor om clindamycine voor te schrijven. Het remt de groei van sommige bacteriën. Vrouwen die last hebben van terugkerende bacteriële vaginose zijn echter meer gebaat bij algemene adviezen; spoel de vagina niet en gebruik een condoom als het vaak opspeelt na het vrijen.”

Hoe kun je een soa van een vaginale schimmelinfectie of bacteriële vaginose onderscheiden?

Het is vervelend als je last hebt van een vaginale schimmelinfectie of bacteriële vaginose, maar in principe kan het geen kwaad. Wat eventueel wel gevolgen kan hebben, is een soa. Bij chlamydia en gonorroe kunnen er namelijk verklevingen in de buikholte en rond de eileiders ontstaan als je er lang mee blijft rondlopen. Dit kan weer invloed hebben op je vruchtbaarheid.

Adriaanse: „Een soa is meestal niet zonder laboratoriumonderzoek vast te stellen en de klachten kunnen sterk overeenkomen met die van andere infecties. Ook bij een soa kun je last hebben van jeuk, irritaties of afwijkende afscheiding. Het is daarom belangrijk dat je jezelf laat testen bij de GGD of de huisarts als de kans bestaat dat je een soa hebt opgelopen.”

