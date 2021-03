Liesbeth (67): ’Dáárom stem ik op... Volt’

„Ik stem op Volt, omdat het tijd is voor meer Europa. Zonder Europa kunnen we niet, dus we moeten het hoe dan ook samen doen. Hun standpunt over het opzetten van een Europees leger vind ik dan ook geen gek idee. Ik stem ook op deze partij, omdat ze het beste voorhebben met de toekomst van onze kleinkinderen.

Zo willen ze de studiebeurs terug laten keren en daar ben ik groot voorstander van. Mijn zoon heeft tien jaar gestudeerd aan het conservatorium, dus ik weet hoe duur studeren is. Mijn oudste kleinzoon zit nu op de middelbare school en wil later arts worden. Zijn ouders zouden hem financieel kunnen bijstaan, maar dat geldt lang niet voor ieder kind. Het is belangrijk dat iedereen kan studeren wat hij of zij wil. Welk programmapunt van Volt mij het minst aanspreekt? Dat ze willen investeren in onderzoek naar kernenergie. Daar sta ik niet om te popelen.”

Niet meer zwevend

„Toen ik eerder op Twitter deelde dat ik nog een zwevende kiezer was, waren er een aantal van mijn volgers verbaasd. Tot drie jaar geleden was ik namelijk vijf jaar actief lid van D66 in IJsselstein. Mijn lidmaatschap zegde ik op, omdat we gingen verhuizen naar Ede. In onze nieuwe stad heb ik me niet meer opnieuw aangemeld. Ik ben inmiddels met pensioen, dus ik vind het tijd dat jongeren het stokje overnemen.

Sinds het optreden van lijsttrekker Laurens Dassen bij Jinek ben ik om: het is tijd voor een nieuw geluid. Mijn stem hebben ze! Ik breng mijn stem overigens niet op Dassen uit, want ik stem altijd op een vrouw. Dat wordt waarschijnlijk Nilüfer Gündoğan, nummer twee op de lijst. Hoewel ik de partij jong en verfrissend vind, vind ik de kandidaten soms wel heel jong. Zo is de nummer zes op de lijst de negentienjarige Bibi Wielinga. Ik stem dan toch liever op iemand met iets meer levenservaring.”

Passie

„Ik volg diverse politieke partijen op social media, vind ik het leuk om naar debatten te kijken en luister ik graag naar politieke podcasts. Mijn man doe ik daar overigens niet per se een plezier mee. Als ik op de tv naar een programma over de politiek kijk, gaat hij liever wat anders doen. Ach ja, zo heeft ieder zijn hobby! Hij vindt het wel leuk dat ik zoveel passie heb voor het onderwerp.

Ik maak er geen geheim van dat ik ben geswitcht van D66 naar Volt. Bij mijn oude partij zijn ze er dan ook van op de hoogte. Ze hebben laten weten dat ze het jammer vinden, maar ze respecteren mijn keuze.”

Wil jij ook vertellen op wie jij stemt en waarom, mail dan naar [email protected]