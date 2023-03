Hanane doet mee aan de ramadan: ’Collega’s vragen wel eens of ik het lastig vind als zij eten’

Wat is jouw levenswijze en hoe houd je het vol?

„Het leven is kort, dus ik vind echt dat je tijd moet maken om te genieten. Van alleen maar werken word ik niet gelukkig. Dat besefte ik tijdens de coronajaren extra goed; ik heb leuke dingen doen met mijn vrienden en familie toen ontzettend gemist.

Gezondheid is belangrijk voor mij. Daarom let ik op mijn voeding en sport ik regelmatig. Dat doe ik om goed in mijn vel te zitten, maar ook om mij mooi te voelen.”

Wat betekent ramadan voor jou?

„Bij ons thuis is ramadan een feest! Het is veel meer dan alleen maar vasten. Deze bijzondere maand komt immers maar één keer per jaar voor, dus wij vieren het met veel plezier.

Tijdens ramadan zijn we extra dankbaar. We bidden veel en geven geld aan arme mensen. Het is belangrijk voor ons en helemaal niet moeilijk. Het voelt zeker niet als een vervelende verplichting.”

Hoe ziet jouw eetpatroon eruit?

„Ik houd van lekker eten, maar kies heel bewust voor een gezond eetpatroon. Dat betekent vooral dat ik bijna nooit snoep. Als lunch eet ik graag crackers en ’s avonds maak ik meestal een maaltijd met veel groenten.

Moslims mogen tijdens ramadan twee keer per dag eten en drinken: na zonsondergang, dit is de iftar, en voor zonsopgang, de suhoor. Er wordt dan vaak veel zoetigheid gegeten, maar mijn man en ik hebben afgesproken om dat dit jaar wat minder te doen. Ook tijdens ramadan eten we gezond.

De iftar beginnen we met een soep. Daarna volgt er één gerecht. Vaak mogen mijn dochters kiezen wat dat wordt. Geen hele tafel vol dus, want dat kunnen arme mensen ook niet. Bij de suhoor drink ik eigenlijk alleen water; zo vroeg eten vind ik niet fijn.”

Hoe vaak sport je en wat doe je?

„Per week ga ik twee tot drie keer naar de sportschool en ik doe wekelijks ook twee tot drie keer aan hardlopen. Normaal gesproken doe ik dat in de ochtend, maar met ramadan sport ik ’s avonds. Anders kan ik namelijk geen water drinken.

Door het vasten heb ik soms wel wat minder energie. Daarom let ik goed op mijzelf en doe ik wat rustiger aan als dat nodig is.”

Zit jij op dit moment op je streefgewicht?

„Ik ben heel tevreden. Ik ben 1 meter 63 en weeg 58 kilo. Ik voel mij hier zowel fysiek als mentaal goed bij.

Door de pandemie was ik zo’n zes kilo aangekomen, omdat ik door het thuiswerken veel meer stilzat. Ook liep ik continue naar de koelkast om eten te zoeken. Het voelde niet goed en ik wilde van die extra kilo’s af. Door veel te sporten en gezond te eten is dat uiteindelijk gelukt.”

Wat is je grootste zonde?

„Friet met mayonaise! Als mijn dochters dat eten, pik ik altijd wel een paar frietjes mee.”

Hoe kijk je aan tegen roken en het drinken van alcohol?

„Mijn familie is vrij modern; veel familieleden drinken alcohol. Ik doe dat zelf niet, maar alleen omdat ik het gewoon niet lekker vind. Dat geldt ook voor roken.

Tijdens ramadan is dat anders, dan wordt er helemaal geen alcohol gedronken. Het is dan namelijk haram, wat betekent dat het volgens de islam verboden is.”

Hoe reageert jouw (niet islamitische) omgeving op ramadan?

„Heel begripvol. Mijn collega’s vragen wel eens of ik het lastig vind als zij eten waar ik bij ben. Superlief dat ze daaraan denken natuurlijk, maar dat is voor mij écht niet moeilijk. Vasten doe ik met mijn hart; het kost geen moeite.”

Hoe vier jij het Suikerfeest?

„Het Suikerfeest zie ik als een groot cadeau na een maand vasten; het is zó leuk en fijn. We komen dan met de hele familie bij elkaar. Ik heb familie in Nederland, Frankrijk en Spanje. Waar we het dit jaar gaan vieren, weten we nog niet.

Er is in ieder geval heel veel lekker eten, maar ook dan probeer ik op mijn gezondheid te letten. Ik houd het bij één koekje. Als er zoetigheid overblijft, geef ik dat mee aan mijn familie. Anders wordt het gevaarlijk en ga ik het later gegarandeerd zelf opeten, haha!”

Wat is jouw gouden tip voor gezond leven?

„Maak die eerste stap naar een gezonde leefstijl. Ik denk niet dat het zin heeft om alleen een paar dagen of weken gezond te doen, bijvoorbeeld in de vorm van een dieet. Gezond leven doe je elke dag.”

Wil jij ook in deze rubriek?

Wij zoeken nog leuke vrouwen die graag vertellen over hun bijzondere leefstijl. Stuur een mailtje met je naam, telefoonnummer, een korte omschrijving van jouw bijzondere levensstijl en een foto van jezelf naar b.bouwman@telegraaf.nl.

