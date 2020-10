Vind jij de thuiswerkvergoeding voor ambtenaren terecht?

De reden voor die thuiswerkvergoeding is dat werken vanuit huis meer geld zou kosten. Per dag zou het thuiswerken de ambtenaren - vanwege de elektriciteitsrekening, de bakjes koffie en het wc-papier - gemiddeld 2 euro kosten. En bij alleen de thuiswerkvergoeding blijft het niet. Zo krijgen de ambtenaren per 1 juli (met terugwerkende kracht) een loonsverhoging van 0,7% plús een eenmalige vergoeding van 225 euro.

Sommigen vinden dat de thuiswerkvergoeding beter aan het zorgpersoneel kan worden besteed, weer anderen vinden dat elke thuiswerker er recht op heeft, en niet alleen de ambtenaren.

Willeke vindt het belachelijk dat er niks aan de zorg wordt gegeven:

En Jae is ook van mening dat het allesbehalve terecht is:

Deze persoon besluit zijn vergoeding te geven aan mensen die het harder nodig hebben:

En deze rijksambtenaar had ook liever gezien dat de loonsverhoging en thuiswerkvergoeding werden gedeeld met het zorgpersoneel:

