Ik groeide op in Turkije en mijn omgeving vertelde me dat Allah meer van me zou houden als ik een hoofddoek droeg en ging vasten. Zonder hoofddoek zouden mijn haren later in slangen veranderen, vertelde een tante. Ook al waren mijn ouders gematigder, die verhalen maakten me toch bang. Ik wilde het graag goed doen.

Een vriendin

Eenmaal in Nederland was dat nog steeds zo. Ik was 23 toen een christelijke vriendin beweerde dat Jezus de zoon van God was. Ik was woest, hoe kon ze dit zeggen?! In de islam is Jezus namelijk alleen een profeet.

Toch plantte zij die dag een zaadje in mijn hoofd. Geloofde ik wat ik geloofde, omdat ik in een soennitische familie ben geboren? In mijn zoektocht kwam ik uit bij het christendom. In de Bijbel vond ik alle antwoorden.

Bekeren

Dat had ik nooit gedacht. Bekeren is namelijk taboe in de islam, zoiets doe je niet. Ik deed het toch: geen makkelijke, maar de enige logische keuze voor mij. Al durfde ik er niet meteen voor uit te komen. Ik werd een landverrader genoemd, geen echte Turk. Kennissen van vroeger wilden ineens niets meer met me te maken hebben.

Mijn familie reageerde boos en vol onbegrip. Er waren veel woordenwisselingen, sommigen spraken helemaal niet meer met mij. Gelukkig hoefde ik nooit onder te duiken zoals sommige lotgenoten.

Familie

Het grootste vooroordeel over mij is dat ik ben bekeerd voor mijn Nederlandse man. Onzin, ik kende hem toen nog helemaal niet. Mijn familie is gelukkig op hun woede teruggekomen. Mijn vader en zusjes volgden uiteindelijk zelfs hetzelfde pad!

Nu vertel ik anderen graag over mijn geloof. De onvoorwaardelijke liefde die ik nu ervaar, voor mij het verschil tussen de islam en het christendom, gun ik anderen ook.”