Durf jij te eisen dat de kapper een mondkapje draagt?

Coupe corona was volledig uit de hand gelopen. Mijn normaal vrolijk in de wind dansende krullen hadden zo lang geen schaar gezien dat het sneue slierten waren geworden. En omdat ik nogal van het uitstellen ben, duurde het uiteindelijk ook nog eens drie weken voor ik terecht kon bij de kapper: ’Er zijn nog drieduizend wachtenden voor u...’ Dat dus.

Polkadots

Opluchting alom toen het dan eindelijk zo ver was. En een beetje nerveus bovendien. Hoe zou dat werken met die mondkapjes? Moest ik er zelf een meenemen, of hadden ze die - net als bij de huisarts - bij de ingang liggen? Voor de zekerheid nam ik mijn vrolijke polkadot-mondkap mee. Wel zo gezellig.

Het rook als vanouds bij mijn kapsalon; een mengelmoes van haarverf, lak, shampoo’s en verzorgingsproducten. Mijn hemel, wat kun je dingen missen zonder dat je weet dat je ze mist. Mijn favoriete kapster lachte me tegemoet. Ja, dat kon ik zien, want ze had een volledig onbedekt gezicht. „Leuk mondkapje, zelfgemaakt?” lachte ze. „Vind je het heel erg als ik er geen draag? Ik heb er zo’n hekel aan en ik krijg het er heel erg benauwd van…”

Benauwd

Tja, daar zit je dan met je polkadots en je goede bedoelingen. „Ja”, wilde ik zeggen, „dat vind ik heel erg. Want ik doe nou al sinds half maart mijn best die curve te flattenen. Ik houd 1,5 meter afstand, ik ga niet bij mijn ouders op bezoek, ik vermijd het openbaar vervoer en drukke plaatsen, ik was mijn handen stuk en heb mijn oudste kind, dat niet meer thuis woont, al in geen weken meer geknuffeld… En dan gaan we nu al die moeite teniet doen omdat jij zo’n kapje een beetje benauwd vindt?”

Maar dat zei ik niet. Want ik wilde niet overkomen als bange doos; ik wilde geen stomme trut gevonden worden. Achteraf denk ik: ’Ik had gewoon moeten weggaan’. Ik had moeten zeggen: ’Als jij geen mondkapje draagt, laat ik me wel ergens anders knippen.’ Maar ook dat zei ik niet. Als een mak schaap ging ik in die stoel zitten. Ik had gewoon het hart niet.

Openbaar vervoer

De kapster keuvelde gezellig door terwijl ze mijn haren fatsoeneerde. Over hoe ze iedere dag met het openbaar vervoer naar haar werk ging. En dat ze dat ’achterlijke kapje’ alleen droeg om de bus in te stappen en gauw weer af als ze eenmaal zat. Zag toch niemand als je je achter een krant verschool. En al die tijd zat ik mezelf af te vragen waarom ik niet gewoon wegging. Ben ik nou zo’n lafbek?

