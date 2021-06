’Gaat het dan toch gebeuren, ik op de gevreesde Crocs?’

Mijn kinderen weten het als geen ander: tot hun 12e jaar mochten ze naar hartenlust op Crocs lopen, thuis, in de tuin of op vakantie. Met of zonder buttons om te customizen. Maar níet naar school en ook niet meer toen ze de leeftijd van 12 jaar bereikten. „Crocs zijn alleen voor kids. En sokken draag je ook niet in de sandalen”, luidde mijn modevuistregel voor de tieners.

Onder de tafel

Ze gehoorzaamden braaf, maar manlief maakte er plots een uitzondering op. Tijdens een vakantie kocht hij ZE, in het zwart, met een witte accentrand (hoe kan ik dit ooit vergeten, ze staan in mijn geheugen gegrift). Want lekker makkelijk, hij kon er zo instappen, eenmaal thuis gebruikte hij ze in de tuin.

Het drama voltrok zich pas toen hij tijdens een tuinklus extra potgrond nodig had en naar de bouwmarkt toog, vlakbij mijn werk. Spontaan belde hij om een kop koffie te komen drinken, hij was immers in de buurt. Groot was mijn schrik toen ik hem in de ontvangsthal ontwaarde op dé Crocs en hem razendsnel naar een zitje moest begeleiden om snel die schoenen onder de tafel te schuiven.

En toen gebeurde het: een ex-collega nam hem nog even gezellig mee naar boven waar hij vrolijk rondparadeerde op zijn makkelijke stappers, mij met het schaamrood op de kaken achterlatend. Wat is dat toch dat mannen zich geen moment schamen voor een werkoutfit en dito schoeisel en vrouwen zo nog niet eens door hun huisdier gezien willen worden?

Gouden crocs

Eenmaal thuis volgde er een ’goed gesprek’ en werden de Crocs vervangen door een paar Ugg moccassins, ook die zitten immers lekker. En ze doen het ook beter bij onverwachtse kantoorbezoeken. Uiteraard heb ik manlief niet op de hoogte gesteld dat ik daarna van een buitenlandse vriendin in de zomer een paar Crocs sandalen cadeau kreeg. Eerlijk? Die zaten heerlijk en oogden ook prima, uitgevoerd in knalkleurtjes waren het eigenlijk heuse blikvangers, dus ik raakte al wat meer Crocsminded.

De ’originele’ Crocs zijn niet mijn ding, maar die blijven mij maar achtervolgen. Ook toen ik de grote liefde van mijn nicht eindelijk mocht ontmoeten. Toen hij de deur opendeed en ik hem voorzichtig opnam, moest ik moeite doen om mijn gezicht in de plooi te houden. Hij droeg Crocs! De man is er nog steeds, de Crocs zijn in de kelder weggemoffeld door mijn nicht.

En net toen ik dacht ’zo dat waren dus de Crocs, ik zie ze nergens meer’ zag ik ze onlangs weer voorbij schuifelen (want geloof me, je kunt echt niks anders op die dingen) aan de voeten van de Amerikaanse muzikant Questlove tijdens de uitreiking van de afgelopen Oscars. Gouden exemplaren nog wel dus hij vond dat waarschijnlijk wel kunnen. Een blikvanger waren ze zeker, maar ik zat hoofdschuddend achter mijn computer. Dan zie ik toch echt liever een man in een handgemaakte Italiaanse suède loafer.

Doorsparen

Maar smaak is smaak hè? Dus ieder zijn/haar keus, ik trotseer de aanblik van die Crocs wel. En verbaas me iedere keer weer dat het populaire schoenenmerk toch steeds weer nieuwe uitvindingen doet. De Crocs met plateauzool van een paar seizoenen geleden heb ik dankbaar overgeslagen. Te lomp en ook veeeel te gevaarlijk uiteraard dus daar kwam ik onderuit.

Maar deze Crocs-naaldhak moet ik toch op zijn minst testen voordat ik er een oordeel over vel. Dus opgepast allemaal! Het kan zomaar gebeuren dat je mij ooit signaleert in een kleurrijke Crocs killerheel (de groene is nu mijn favoriet) met luchtige perforatie, want dat is natuurlijk wel lekker in de zomer. Ik moet wel even geduld hebben tot 2022: dan pas komen ze uit. En een beetje doorsparen want de platform Crocs van Balenciaga waren rond de 850 dollar geprijsd. Maar als het dan heel erg bevalt, sla ik misschien wel door en ga ik ook wel voor een paar decoraties erop. Dus doen of niet doen? Zeg nooit NOOIT…

Oproep

Heb je ook een prangende modevraag waarop je dolgraag een antwoord zou willen weten? Bijvoorbeeld hoe je voor bepaalde kleuren kiest, waar je met maat 42 schoen als vrouw terecht kunt of welke materialen superstretch zijn… Stuur dan een mail naar k.querfurth@telegraaf.nl en wie weet komt jouw vraag aan bod in de volgende Kim’s Keus.