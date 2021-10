Premium Het beste van De Telegraaf

Achter het nieuws David overwon anorexia: ’In de ziekte is iedereen je vijand’

Door Nina Winkel Kopieer naar clipboard

„Toen ik de volgende ochtend op de loopband stond, dacht ik bij mezelf: ‘Je bent een gestoord mens. Wat doe je nou?’ Dat gaf me een schop onder de kont.” Ⓒ Amaury Miller

Net als veel andere geadopteerde jongeren, worstelde David Samwel (27) met zijn identiteit en afkomst. Zijn zoektocht leidde tot hevige anorexia nervosa, een ziekte waarbij maar 1 op de 10 patiënten man is. In zijn boek Sterk als een leeuw, dat afgelopen week verscheen, neemt hij de lezer mee in zijn levensverhaal.