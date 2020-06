VROUW verloot 3 keer een Nintendo Switch Lite!

Animal Crossing: New Horizon

De Nintendo Switch Lite was er al in geel, grijs en turkoois, maar is er sinds kort ook in een koraalkleur. Hij is makkelijk in het gebruik en comfortabel om vast te houden. Je ontvangt er bovendien het spel Animal Crossing: New Horizon bij. Het is de nieuwste editie uit de al twintig jaar lopende videogameserie. In het spel maak je een eigen personage waarmee je op een nieuw eiland gaat wonen. Je komt allerlei leuke personages tegen en je kan zelfs naar eilanden van je vrienden in het echte leven toe. Een ideaal spel dus waarvan je in deze coronaperiode vrolijk(er) wordt!

Meedoen

Wil jij ook kans maken op Nintendo Switch Lite (plus het spel Animal Crossing: New Horizon)? Laat dan een reactie achter onder de Facebook-post van dit artikel met waarom je dit pakket wilt winnen. Meedoen kan tot 11 juni 2020. Op 11 juni 2020 worden de winnaars getrokken.

Bij deelname aan de winactie ga je automatisch akkoord met onze actievoorwaarden.