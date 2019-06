Ⓒ Privébeeld

Onderweg naar Londen raakt Marjolein Hurkmans haar telefoon kwijt. En daarmee is ze ook meteen volledig van de wereld. Niet alleen is ze niet meer bereikbaar, ze kent ook geen enkel telefoonnummer uit haar hoofd, kan de weg niet meer vinden en zelfs geen muziek meer afspelen, een serie kijken of een recept opzoeken...