’Mijn dochter (18) leent maximaal bij en ik vrees voor een torenhoge studieschuld’

„Mijn dochter studeert en leent maximaal bij”, schrijft Marianne. „Het is niet zo dat ze niet geldbewust is, althans, ze heeft al jaren een bijbaantje en weet in dat opzicht haar verantwoordelijkheid te nemen, maar het geld dat ze daarmee verdient én het geleende geld geeft ze naar mijn mening wel veel te gemakkelijk uit.”

„Ik vind het sowieso al onnodig om bij te lenen als je werkt, zeker met de rente die straks omhoog gaat, maar mijn kind leent echt voor de luxe, vind ik. Ik ben bang dat ze straks op de blaren moet zitten met een torenhoge studieschuld. Hoe maak ik haar dat nou eens duidelijk?”

Puberbrein

Voor een meisje van 18 met een onvolgroeid puberbrein is financiële zelfredzaamheid nog geen vanzelfsprekendheid. De langetermijnconsequenties van kortetermijngeld zijn voor jongeren vaak niet helemaal te overzien. Dat kan voor ouders lastig zijn, stelt Karin Radstaak van het Nibud – zeker omdat een 18-jarige voor de wet wél financieel zelfstandig is. „Dat betekent dus dat je niet zomaar meer op de bankrekening van je kind kunt meekijken, of kunt checken hoe ze er bij DUO voor staat.”

Inzicht

Om die langetermijnconsequenties inzichtelijk te maken en je kind een eind op weg te helpen richting financiële zelfredzaamheid, kun je als ouder wel degelijk helpen, vervolgt Radstaak. „Ga samen eens om de tafel om in kaart te brengen wat er aan geld binnenkomt, wat eruit gaat en waar je kind dat geld dan precies aan uitgeeft. Dat overzicht ontbreekt bij veel jongeren. De meningen over wat noodzakelijke uitgaven zijn zullen ongetwijfeld verschillen, maar je kunt je kind wel meenemen in jouw perspectief en de manier waarop jij zelf met geld omgaat.”

Voorrekenen

„Koopt ze bijvoorbeeld drie keer per dag koffie buiten de deur, dan kun je eens bespreken of het nodig is dat ze haar geleende geld hieraan uitgeeft. Je kunt eens voorrekenen wat het betekent als ze dit patroon gedurende haar hele studie volhoudt: ’Als je al die jaren maximaal blijft bijlenen, moet je aan het eind van de streep dit bedrag terugbetalen. Is dat het waard? Hoe ga je dat doen?’ De theorie is vaak: ’Ik ben niet voor niets aan het studeren en leer voor een beroep waarmee ik uiteindelijk geld ga verdienen en mijn lening ga terugbetalen’. De praktijk kan alleen erg tegenvallen als je je goedkope studentenwoning uit moet en 100 euro per maand aan studieschuld moet aflossen. Dat kan een fors bedrag zijn.”

Meer verantwoordelijkheid

De blik op de toekomst kan ook wat tastbaarder worden als je je kind nu al wat meer financiële verantwoordelijkheden geeft, vervolgt Radstaak. „Leer haar nu al wat het leven kost. Laat haar zorgtoeslag aanvragen en haar eigen zorgverzekering betalen, en zoek dan ook samen uit wat voor polis ze nodig heeft zodat ze dat alvast leert. Heeft ze abonnementen of betaal jij nog contributie voor de sportvereniging, dan kun je er ook voor kiezen om haar die bedragen zelf te laten betalen. Op die manier maak je haar bewuster van haar uitgaven: heb je wel zo’n duur abonnement nodig? Hoe veel kleren koop je van het geld dat je overhebt?”

Eigen conclusies

„Het heeft geen zin om haar te vertellen dat ze minder moet lenen, omdat ze anders in de problemen komt. Dat overziet een 18-jarige niet en die toekomst; die is ook nog veel te ver weg. Een handje helpen bij het inzichtelijk maken van haar financiële situatie, is altijd zinvol – wat voor conclusies ze daar uiteindelijk ook aan verbindt. Verwacht niet dat ze direct haar lening stopzet, maar je plant wel een zaadje door te benadrukken dat jij je zorgen maakt en dat je wil dat ze over haar toekomst nadenkt. Als ze nu minder leent, houdt ze straks meer geld over. Dat kun je best benoemen.”