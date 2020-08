Getrouwde Rachel (41): Ik zoende de man uit de tent naast ons

„We staan deze zomer, net als voorgaande jaren, een maand op onze vaste camping in Frankrijk met het gezin. Als je ergens vaker komt, leer je wat mensen kennen. Het personeel, de eigenaren, maar ook andere gasten. Vorig jaar verliet ik de camping met pijn in mijn hart, omdat ik een lichte crush had op een Nederlandse man die er voor het eerst stond met zijn vrouw en kinderen. Een jaar lang heb ik uitgekeken naar deze zomer, want ze zouden weer boeken. En nu heb ik dus met hem gezoend…”

„Een lichte crush is misschien iets te voorzichtig omschreven; ik was gewoon hartstikke verliefd. Mijn man en ik hebben een prima relatie, ik ben ook onwijs gelukkig met hem, maar deze man – laten we hem voor het gemak Gijs noemen – maakte een gevoel in mij los dat ik nog niet eerder had gehad. Mijn eigen man, Victor, is superlief. Niet heel stoer, maar heel verzorgend en altijd ’in control’. Ik heb al wel vaker gezegd dat hij de remmen wat meer los zou mogen gooien. Dat het allemaal wel wat spannender mag, maar je kunt een hond nou eenmaal ook niet laten miauwen, wel?”

Minimaal contact

„Gijs is alles wat Victor niet is. Een macho, grote mond, stoer. En een enorme flirt. Nou zag ik vorig jaar al dat hij dat met vrijwel alle vrouwen deed, maar het deed toch iets met mij. Genoeg zelfs om een jaar over te fantaseren. We zijn Facebookvrienden geworden en hebben een jaar lang op die manier wat op de vlakte contact met elkaar gehouden. Geen persoonlijk gesprekken, alleen wat likes over en weer en zo nu en dan een reactie. Ik vraag me af of Gijs in de gaten had wat alleen dat minimale contact al met mij deed.”

Verliefde puber

„Toen er opnieuw geboekt werd, hebben we met de gezinnen en nog een ander Nederlands stel de data op elkaar afgestemd. Ik zou Gijs drie weken zien deze zomer en we hadden het ook nog zo weten te regelen dat we met ons ’groepje’ bij elkaar zouden staan. Ik was als een verliefde puber zo blij toen ik dat hoorde. Tegelijk vond ik mijn gevoel ook wel zorgelijk. Wat betekende dit voor mijn relatie? Was het niet de kat op het spek binden door elkaar op te zoeken? Ik hou echter nog onverminderd van Victor en een beetje spanning mag een mens toch hebben, redeneerde ik.”

Mooiste vakantie

De eerste week stonden we nog alleen op de camping. Ik had een voortdurend gevoel van vlinders in mijn buik. Ik was extreem vrolijk en uitgelaten – niemand vond dat gek, we hadden immers vakantie en ik had een superdrukke periode achter de rug. Vorige week is Gijs met zijn vrouw en twee dochters gearriveerd. Het was zo heerlijk om hem zijn auto uit te zien stappen en in zijn amicale omhelzing te vallen. En toen we de eerste avond met z’n allen met een paar flessen wijn en lekkere hapjes bij elkaar voor de tent zaten wist ik het zeker: dit zou de mooiste vakantie van mijn leven worden.

Gezoend

We zijn nu een week verder en het is inderdaad geweldig. Iedere avond eindigen we met z’n allen bij elkaar en de sfeer is top. Ook de kinderen vermaken zich weer fantastisch met elkaar. Als je mij nu zou voorstellen dat ik hier de rest van mijn leven zo kon blijven, zou ik niet aarzelen. Ik weet niet hoe vroeg ik ’s morgens mijn bed weer uit moet komen om Gijs te zien. En gisteren hebben we dus voor het eerst met elkaar gezoend.

Volledig ondersteboven

Het gebeurde vrij laat, in het donker. Het was de hoogste tijd voor de kinderen om naar bed te gaan en Gijs en ik zouden ze wel even bij de speeltuin vandaan halen. De camping waar we staan is heel knus opgezet, met allemaal kleine kruip-door, sluip-door-paadjes. We liepen, licht aangeschoten en ik dus vooral dronken van verliefdheid, een pad af, toen ik me ineens verstapte. Ik bleef wel staan, maar wankelde op mijn pijnlijke voet. Té cliché allemaal, maar Gijs hield me staande en voordat ik het wist keken we elkaar diep in de ogen aan en voelde ik zijn lippen op de mijne. Het duurde misschien maar vijf seconden, maar het was genoeg om mij volledig ondersteboven te krijgen.

Zo spannend!

„We hebben de zoen wat lacherig afgedaan en zijn snel doorgelopen naar de kinderen, maar aan Gijs’ blik vanmorgen zag ik meteen dat hij aan die zoen dacht toen hij mij tegenkwam. Hij gaf me een dikke knipoog en ik werd helemaal week. Ik kan niet wachten tot er zich een nieuwe kans voordoet. Ik voel me tegelijk verschrikkelijk schuldig naar Victor toe, maar ik kan het wel uitschreeuwen, zo spannend vind ik dit allemaal. Ik wil niet aan de gevolgen denken, dat blokkeer ik gewoon. Ik denk er niet aan dat dit misschien uit kan komen, aan dat we over twee weken weer onze eigen weg gaan, aan wat dit voor Victor of Gijs’ vrouw zou betekenen. Ik wil er gewoon even van genieten. Het valt ongetwijfeld niet goed te praten, wat ik doe, maar ik heb me echt in jaren niet zo geweldig gevoeld.