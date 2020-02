Bieke (41) na ’Hotter than my daughter’: Ik zal altijd een sexy dame blijven

Ⓒ Stef Nagel

Te sexy, te ordinair, te bloot. Hun zoon, dochter of stiefmoeder regelde een complete metamorfose bij Patty en Gordon. Veranderde tv-programma Hotter than my daughter het leven van Elenora, Jaans en Bieke of hebben ze hun oude ’ik’ weer omarmd? Vandaag het verhaal van Bieke Anthonissen (41). In 2017 deed ze mee met zoon Andy (18), die stiekem best moeite met haar uiterlijk had. Bieke is single en eigenaar van een massagesalon.