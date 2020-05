’Luie, angstige ouders: laat je kind gewoon naar school gaan!’

Hester Zitvast schrijft over dat wat haar opvalt in het nieuws en de media. Dit keer over het feit dat er de afgelopen week 50.000 kinderen niet op school zijn verschenen. Ze zijn thuisgehouden, zonder medische noodzaak. „Schadelijk en dom. Dit zijn luie ouders, als je het mij vraagt. Of ouders die elkaar ongefundeerd angst aanpraten.”